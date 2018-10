Rui Patrício no Radar da Premier League: Manchester City e Everton interessados no leão

Aos 28 anos, Rui Patrício vive um dos momentos mais altos enquanto jogador de futebol. O guardião do Sporting foi considerado o melhor guarda redes da Liga NOS e alcançou também o feito de melhor guardião do Euro 2016. Os interessados na sua contratação sobem ao ritmo das temperaturas, e na edição desta segunda-feira do The Mirror é noticiado o interesse do Manchester City de Guardiola para adquirir as luvas do internacional lusitano.

O jornal britânico fala de uma verba a rondar os 7 milhões de euros, mas o clube de Alvalade não quererá perder um dos activos mais valiosos do plantel por um valor tão baixo. No City, Joe Hart parece não convencer Guardiola, facto que poderá levar o clube de Manchester a aumentar a parada negocial para resgatar um dos melhores guarda-redes do mundo.

É ainda de realçar que o Everton também já manifestou interesse no jogador, sendo que a imprensa inglesa já afirmou que Rui Patrício é fã da Premier League, algo que pode facilitar a saida do leão para Terras de Sua Majestade.