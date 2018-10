Benfica : André Horta a promessa de futuro

André Horta tem-se destacado pela positiva nesta pré-época do Benfica. É a grande aposta de Rui Vitória para ocupar a posição que na última época pertencia a Renato Sanches, jogador que acabou por ser transferido para o Bayern Munique.

Para já o português surge como o favorito a suceder ao antigo jogador benfiquista, com Celis e João Teixeira a ainda não serem uma aposta a cem por cento, André Horta pode muito bem manter o estatuto de titular até ao jogo da Supertaça frente ao SC Braga. “Estou a trabalhar para agarrar com unhas e dentes um lugar na equipa e conquistar o meu espaço no plantel. Sim, estou a viver um sonho que agora é realidade”, disse o médio de 19 anos. “Primeiro ele terá de convencer o treinador Rui Vitória e depois terá a oportunidade de jogar e ser o sucessor de Renato Sanches. Não há jogadores iguais, mas podem fazer o mesmo, cada um à sua maneira. Será um grande jogador”. Confirmou o seu antigo treinador Joaquim Machado.

Ao que tudo indica, Horta irá ocupar o lugar que na temporada passada pertenceu a Sanches | Foto: ABola

E referiu que foi bem recebido pelo grupo de trabalho. “O Benfica tem um grande plantel e todos me receberam muito bem. O Benfica é um clube muito grande e até nisto faz a diferença. Existe uma grande união e somos uma verdadeira família.” E defende que a pressão existe mais para os outros candidatos ao título. “O Benfica é tricampeão e penso que os outros é que têm de ter pressão. Nós estamos tranquilos e confiantes a fazer o nosso trabalho e queremos voltar a conquistar o título.” Mesmo quando não representava o clube o jovem médio nunca escondeu a sua paixão aos encarnados, e sempre que a sua vida profissional lhe permitia, era possível avistá-lo nas bancadas do Estádio da Luz ou nos pavilhões a torcer fervorosamente pelas equipas do clube encarnado.