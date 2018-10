Oficial: Ristovski é leão por uma época

O plantel do Sporting conheceu esta segunda-feira um novo reforço para a defesa. O macedónio Ristovski tem 25 anos, é lateral direito e é o tão desejado concorrente de Piccini no sector mais recuado da equipa orientada por Jesus. O jogador assinou um vínculo de empréstimo de um ano com opção de compra. Enquanto atleta, o lateral tem qualidade ofensiva, mas resta saber se preenche os níveis de exigência defensivos das equipas de Jorge Jesus.

Com a contratação de Ristovski os leões estão perto de fechar o plantel, restando apenas algumas interrogações quanto a possíveis saídas de Adrien, William e Rui Patrício.