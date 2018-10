Classificação ao Natal - Comparação com a época passada

Num ano em que a Liga NOS começou um pouco atribulada devido à implementação do vídeo-árbitro, às pressões sucessivas sobre os árbitros, e ao caso dos "e-mails", em comparação à época anterior, curiosamente, as posições na tabela classificativa alteram-se por completo no que toca aos três grandes.

O FC Porto finaliza o ano em beleza com mais uma vitória sobre o Marítimo por 3-1. Está invicto no campeonato, apresenta tanto a melhor defesa, como o melhor ataque, está inserido em todas as competições e tem em Aboubakar, um dos melhores marcadores das equipas europeias com 21 golos. Em comparação à época transacta, os dragões sobem 1 lugar na classificação, têm mais 5 pontos, mais 11 golos marcados, e menos 1 golo sofrido. Contabilizam também um impressionante score de +33, que é muito superior em relação a 2016/2017, onde à 15º jornada contavam com +21. A mística de trabalho e compromisso implementada por Sérgio Conceição está a resultar na perfeição, uma vez que, o FC Porto não fazendo nenhuma contratação em relação à época anterior, sobe quase exponencialmente todos os seus números.

No mesmo sentido o Sporting Clube de Portugal apresenta também um crescimento bastante positivo nas contas do título. Em 2016/2017 os leões estavam nesta altura na quarta posição com os mesmos pontos do Vitória SC. Esta temporada verifica-se uma melhoria notória nos quadros de Alvalade, pois o clube tem mais 3 vitórias, mais 7 golos marcados, menos 4 golos sofridos, e também a par do FC Porto continuam invictos na Liga NOS. A equipa de Alvalade está a desempenhar uma temporada bastante positiva, pois está inserida em todas as competições, no entanto o único contratempo registado passa pela eliminação na Champions League. Em comparação à época passada Jorge Jesus apresenta números bastante melhores, já que esta época conta com um plantel muito mais profundo, mais experiente e com bastante qualidade.

Por outro lado, o SL Benfica dentro dos três grandes esta época tem sido a equipa mais contestada, pela má campanha na Champions League e pela eliminação na Taça de Portugal, no entanto em termos de números no campeonato, os registos não diferem muito em relação a 2016/2017. Apesar de descer dois lugares na classificação, a equipa de Rui Vitória tem apenas menos 2 pontos, e mais dois golos sofridos em relação ao mesmo período do ano passado. O Benfica está mais goleador (mais 5 golos marcados), tem um score maior (+27 contra +24), e contabiliza as mesmas derrotas. Afastado da Champions e da Taça de Portugal, a equipa de Rui Vitória já conta com a Supertaça e tem uma elevada margem de progressão neste campeonato. Apesar da descida na classificação nem tudo é mau neste "novo" Benfica, que tem em Jonas o goleador do campeonato com 18 golos, mais que Mitroglou melhor marcador das águias da época passada na Liga NOS 16 golos).

Feito uma vistoria aos três grandes, é importante salientar alguns pontos em relação às restantes equipas do campeonato. O Vitória de Setúbal tem o pior registo, já que está no último lugar na presente edição da Liga NOS, o que representa uma queda de 9 lugares! O Estoril também piora muito os seus números, está no 17º lugar, isto é caiu quatro posições em comparação com a época anterior, e tem mais 13 golos sofridos (pior defesa da prova). O destaque pela positiva vai para o Tondela, a equipa comandada por Pepa que em 2016/2017 estava na última posição, esta temporada regista uma subida de 6 lugares e mais duas vitórias.

Os números revelam um campeonato muito mais equilibrado no topo da tabela. FC Porto, Sporting e Benfica estão separados apenas por 3 pontos, tal não se verificava no mesmo período do ano passado, pois entre os três grandes havia um espaçamento de 8 pontos. A Liga NOS é sem dúvida um must see tv dos campeonatos europeus.