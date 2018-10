Bas Dost falha derby na Luz

As dúvidas sobre a presença de Bas Dost no derby da Luz caíram por terra. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo mais esperado da terceira jornada do campeonato português, José Peseiro confirmou a ausência do goleador holandês. "Bas Dost não vai estar presente. Temos outras alternativas, que são boas e nas quais confio muito, a nossa equipa confia e os nossos adeptos também.Desde terça-feira que sabíamos que dificilmente o Bas Dost jogaria e preparámos a equipa em função disso.", afirmando em seguida que mesmo com a ausência do avançado tem confiança nos jogadores que tem à sua disposição. "É bom e importante ter os melhores jogadores à disposição, mas não vale a pena lamentarmo-nos por isso. Temos jogadores em quem confiamos e queremos sair da Luz com os três pontos."

No que à antevisão do encontro diz respeito, o técnico português assumiu as dificuldades que o Sporting costuma sentir ao jogar no estádio da Luz. "Sabemos o que representa este dérbi, em termos históricos é o mais importante do país. Sabemos o quão difícil é ganhar na Luz. Nos últimos cinco jogos, o Sporting empatou três e perdeu dois. Penso que há dois anos e tal que o Sporting não consegue vencer...". No entanto, Peseiro mostrou-se convicto de que é possível dar uma alegria aos adeptos leoninos no sábado. "Sabemos da nossa responsabilidade e o que podemos fazer para a alegria dos nossos adeptos. Vamos com ambição de vencer este jogo."

Quando questionado sobre se tem uma estratégia especial para parar Pizzi, médio do Benfica que se tem vindo a destacar neste início de época, José Peseiro foi claro. "É evidente que a estratégia que temos para o jogo tem a ver com o que mais treinamos, que não tem nada a ver com o adversário. Mas depois há uma estratégia para este jogo específico, que tem a ver com as suas forças, com a sua dinâmica. Foi isso que preparámos, mas não vou revelar as nossas preferências."

Em relação à contratação de N`Jie que acabou por cair por terra, o treinador do clube de Alvalade foi breve e incisivo. "Não vou falar de jogadores que não fazem parte do nosso plantel.", da mesma forma que quando foi perguntado sobre quem ocuparia a baliza dos leões, Salin ou Viviano. "Amanhã saberão quem vai jogar."

O primeiro derby da temporada tem início às 19 horas deste sábado, e será disputado na casa dos encarnados, o Estádio da Luz.