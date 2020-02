Vinicus reconquista primeiro lugar

Vitor Oliveira confessou na conferência de antevisão que os encarnados iriam ser recebidos pela sua equipa nesta segunda e que este não conseguiriam a vitória, uma vez que gostaria de fazer o pleno com os três grandes (venceu FC Porto e Sporting CP).

Sem grande alteração dos dois lados, ambas as equipas se apresentaram em campo com um objetivo comum: a conquista dos três pontos em discussão.

Vinicius esteve atento à antevisão do técnico dos barcelenses e entrou em campo disposto a que tal profecia não se concretizasse. Aparece a cabecear sozinho dentro da área adversária logo aos 15' e fez o golo da noite.

Golo do @SLBenfica ! Marca Carlos Vinícius de cabeça, dando assim vantagem às águias em Barcelos. pic.twitter.com/m3gh6OWbs7 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 24, 2020

A partir daí, o Gil, percebeu que o resultado poderia não ser o mesmo que o seu treinador tinha em mente e criou várias oportunidades para a defesa de Odysseas.

O melhor marcador do campeonato queria aumentar a distância no marcador e na tabela em relação ao capitão Pizzi que só tem menos 3 golos do que o brasileiro. Aos 36' volta a inserir a bola na baliza de Denis, mas Luís Godinho não tem dúvidas no lance a assinala de imediato a posição irregular do avançado benfiquista. A partida segue para o intervalo com o resultado inalterado desde o primeiro quarto de hora.

Na segunda parte entra em campo uma equipa da casa mais perigosa e com vontade de pelo menos pontuar em casa com o primeiro classificado. O cerco à baliza dos vermelhos e brancos ia apertando e valia o internacional grego para impedir o ponto dos "galos".

Taarabt, aos 67', teve no pé a oportunidade de vencer mais confortavelmente. O ferro de Denis estava no sítio certo para ajudar o guardião brasileiro.

A vitória em Barcelos pela margem mínima permite à equipa de Bruno Lage a recuperação da liderança do campeonato, uma vez que com a vitória de ontem, o FC Porto, instalou-se provisoriamente na frente. À 22ª jornada, SL Benfica é líder com 57 pontos, seguido dos azuis e brancos com 56 e de SC Braga com 40.