Sporting eliminado da Liga Europa

O SCP ganhou em casa, na primeira-mão dos 16 avos de final, por 3-1.

Logo aos 4 minutos o Sporting tenta entrar em vantagem no marcador, através de Jovane que remata de longe, mas o lance sai muito ao lado da baliza adversária. Contudo, o Baseksehir não se deixa ficar e aos 7 minutos de jogo Aleksic manda por cima da baliza onde está o guardião sportinguista.

Nos primeiros minutos da primeira parte, a equipa leonina tem dificuldades em sair do seu meio campo, então tenta fazer jogo direto para Sporar. Em toda esta parte, a equipa turca foi superior e criou vários perigos à baliza do Sporting.

Aos 31 minutos, Skrtel inaugura o marcador para o Basaksehir através de um canto direito. Max desvia o primeiro remate de Demba Ba, mas não conseguiu evitar o cabeceamento do central turco. Aos 45 é a vez de Aleksic fazer o 2-0, fazendo com que o Sporting recolhesse ao balneário a perder.

A equipa portuguesa entra melhor nos primeiros minutos da segunda parte, mas logo o Basaksehir volta a ser superior no jogo.

Aos 68 minutos, o Sporting faz o primeiro golo. Vietto coloca a sua equipa na frente das contas. Os leões tentam no empate aos 88, mas a bola vai parar às mãos do guardião do Basaksehir.

Aos 90 + 2 minutos, Visca deixa o resultado em aberto ao fazer o 3-1 para os turcos. Desta forma, jogou-se o prolongamento.

Na primeira parte do prolongamento ambas as equipas mostram vontade de marcar, mas as bolas passam ao lado. Mesmo a terminar o tempo de prolongamento, aos 119, Vietto faz penalti sobre Júnior Caiçara. Visca marca a grande penalidade e a bola só para no fundo das redes do Sporting.

No final do prolongamento, Basaksehir saiu vencedor (4-1), o que significa que seguem para os oitavos de final, enquanto que o Sporting é eliminado da competição da Liga Europa.