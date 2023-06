La "Varronetta" al podio en Watkins

Fin de semana de podios albiceleste en fecha IMSA... Este finde, la categoría disputó el "Sahlen's six hours of the Glen", las 6H de Watkins Glen, quinta fecha del IMSA WeaterTech SportsCar Championship, con presencia Argentina en los prototipos.

En la división de los LMP3, estuvo Nico Varrone, el "Flaco + Vida", a bordo del prototipo Duqueine D08 del equipo AWA Racing, compartiendo butaca con Anthony Mantella (Canadá) y Wayne Boyd (Reino Unido)... Mientras que en la clase LMP2, estuvo Luis Pérez Companc, el argentino se subía por primera vez a los prototipos, en esta oportunidad, bajo el mando de AF Corse, mismo equipo, con cual participa en el WEC.

Foto: IMSA

LMP3

Otro bestial trabajo del talento argento, arriba de una categoría que poco a poco le va "quedando chica". Este domingo, el argentino brilló en sus stint como solo él sabe hacerlo, en una carrera que no comenzó de la mejor manera, después de que Mantella se viera perjudicado en un ligero choque al cabo de la primera hora.

Con el objetivo de recuperar Terreno tras caer al fondo de la clase, Varrone se puso el equipo al hombro y a puro manejo, saco adelante una espectacular remontada, adjudicándose el récord de vuelta en la clase LMP3 en varias oportunidades, avanzó del 9° lugar al 2°, llegó a liderar la división, al momento de entregar el coche, volvieron a bajar, pero el trabajo realizado en pista por parte del argentino (la buena estrategia y la gestión de combustible), ayudó a que el equipo luchará por lo primeros puestos gran parte de la carrera... Pudo terminar 2°, pero un Safety Car sobre los minutos finales, cerró la carrera con el coche en pista.

El próximo finde, el "Flaco + Vida" se enfrenta a otro desafío... Las 24hs de Spa, donde estará a bordo de un Ferrari GTE.

"P3 en las 6H de Watkins Glen! Con un gran ritmo lideramos gran parte de la carrera pero una estrategia distinta no nos funcionó

De todas formas buenos puntos para el campeonato

Gran trabajo de mis compañeros"

Nico ya sabe lo que es ganar una carrera de 24 horas... Este año conquistó dos, nada menos que el Rolex 24 de Daytona y las 24h de Le Mans

Foto: IMSA

LMP2

Mientras tanto, Luis Pérez Companc, finalizó 6°, la carrera de 6 Horas en Watkins Glen... En su debut en la clase, el argentino demostró estar a la altura de los prototipos.

Tuvo un excelente stint, tomando la punta de la carrera al cabo de la primera hora, después de varios incidentes que lo beneficiaron en el avancé, habiendo largado en la 9° posición. Desafortunadamente, la performance del equipo tendría un giro de 380 grados... Luego de entregar el auto siendo líder de la clase, dos penalizaciónes por exceso de velocidad, complicaron mucho al equipo, quedando como consecuencia a varias vueltas del líder. Desde ese momento, el objetivo cambió, se propusieron terminar y sumar lo más que se pueda y se logró, de no ser por las diferentes neutralizaciones, pudo haber terminado más adelante, pero no fue el caso