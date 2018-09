Entrevista. Victoria 'China' Lara: "Tuve que dejar muchas cosas para dar un paso al profesionalismo"

San Martín de los Andes es una localidad neuquina que se caracteriza por la enorme cantidad de turistas que arriban al lugar para enamorarse de los imponentes paisajes de la Patagonia. Los lagos, el volcán Lanín, el cerro Chapelco, la nieve, el esquí y las exquisiteces gastronómicas son algunas de las “postales” de este lugar que día a día crece en belleza paisajística.

En la cancha de los Zorros, sí! Allí donde juegan muchos chicos que desean ser Manu Ginóbili, Kobe Bryant, Danilo Gallinari, Stephen Curry y Lebron James, nació la hija pródiga. No se trata de una basquetbolista común y corriente, sino de una jugadora que supo llegar a las escalinatas de la Selección Argentina en base a esfuerzo, tenacidad, capacidad y un alma guerrera digna de aquellas batallas que supieron aniquilar las aspiraciones napoleónicas en Europa. Esas palabras o esa suerte de verborragia descriptiva, ilustran la humanidad de Victoria “China” Lara.

Sus inicios

La basquetbolista neuquina se dio el lujo de salir campeón con Quimsa de Santiago del Estero en la temporada 2017/2018 y obtuvo el subcampeonato con el conjunto santiagueño en el último cuadrangular final que consagró como campeón a Berazategui. Esto no detuvo su recorrido ni mucho menos la mochila de sueños que tiene Victoria, quien desea seguir jugando al básquet y al mismo tiempo ejercer la medicina (carrera que estudia mientras juega con la anaranjada).

Quimsa temporada 2017/18

Quedarse con la punta del iceberg y contemplar el éxito de esta atleta no suelen ser una buena ecuación sino que es mejor contemplar el camino que recorrió y que le permiten saborear las mieles de su tremenda actualidad. Lara narró su historia y recordó: “Desde chica, al irme a jugar a Buenos Aires, tuve que dejar a mi familia y a mis amigos, pero cuando logré dar el paso al profesionalismo tuve que dejar muchas cosas más, ya que estudio Medicina y al irme a Santiago del Estero tuve que hacer el esfuerzo de rendir libre las materias que tenía”.

La “China” no se quedó con eso y fue por más ya que redobló la apuesta y tuvo que estudiar, trabajar y entrenar para afrontar la vida en Buenos Aires. ¿Cuál fue la receta para eso? La entrevistada respondió que con dedicación y esfuerzo todo se puede, aunque fue cauta al decir que le esperan más obstáculos por delante.

Victoria admite que Santiago fue la llave para vivir de lo que a ella le gusta y más aún cuando en el horizonte aparece la Selección Argentina femenina. “La idea es seguir estando a la altura de la liga y quien dice llegar a la Selección en un tiempo, se que falta mucho trabajo, pero la posibilidad del profesionalismo abre un poco más la ventana a este sueño. La idea es poder seguir estudiando así que también me veo recibida en un tiempo y sería un gran sueño poder seguir jugando al mismo tiempo que ejerciendo mi profesión”, tiró ilusionada la neuquina.

Lara contra Velez Sarsfield

Cuando tuvo que realizar un balance de la temporada con Quimsa, Victoria contó que se supo amoldar perfectamente al rol que le había asignado el coach Mauricio Pedemonte y señaló: “Desde un principio Pipio me dijo que quería que sea una jugadora que defienda y que aporte mis puntos en ataque cuando me sea posible, pero básicamente mi rol era la defensa y creo que eso me ayudó a tomar confianza en ataque, pudiendo aportar algunos puntos y así poder ayudar al equipo”.

Si bien es cierto que en la primera temporada tuvo muchos minutos porque faltaban perimetrales, la llegada de la experimentada playmaker montenegrina Snezana Aleksic hizo que se desempeñara como ala pivote y en esa posición no jugó demasiados minutos, a diferencia de la temporada 2017.

La película no termina aquí porque la autora de esta historia pretende filmar más capítulos de ensueño y victorias. Sobran ganas y actitud, por eso la voluntad de hierro y el corazón guerrero dirigirán sabiamente los pasos de Victoria Lara.

Un tiro que quedará en la historia​