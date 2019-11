Guardiola en Argentina: "Líder es la persona que hace mejor al otro"

Eran las 19:15 cuando se apagaron las luces del Teatro Gran Rex. La sala estaba repleta, personalidades de todos los ambientes: futbolistas, entrenadores, artistas, periodistas, hinchas, socios, fanáticos. Ninguno se quiso perder la charla de Pep Guardiola, una charla de fútbol, casi una charla entre amigos, o por lo menos así lo sintieron los presentes en el auditorio. Porque la humildad del ex técnico del Barcelona se palpaba en el aire, desde chistes cuando sonaba un celular, hasta llegar perder el hilo de la charla que estaba dando y preguntarle a los presentes "¿por dónde voy?".

Pero antes de que el flamante entrenador del Bayern Munich saltara a escena, los responsables de que Guardiola esté en Argentina ("Tus Ídolos" y "Consultora MED"), pasaron un video dónde personalidades reconocidas del deporte nacional que hablaban de lo que significó Pep para el fútbol. El primero en aparecer fue el técnico de Godoy Cruz, Martín Palermo. Luego, personalidades como Juan Antonio Pizzi (hizo el curso de entrenador con Guardiola en España), "Cachito Vigil", Julio Lamas, David Trezeguet, Juan Román Riquelme y Alejandro Sabella llenaron el video con halagos para uno de los mejores técnicos de la historia.

Introducción de Manel Estiarte

Más tarde, Gonzalo Bonadeo irrumpió en el escenario para dar comienzo formal a la charla: "Hace una hora y media que Pep se encuentra en el Gran Rex esperando para hablar con ustedes, pero antes que él, le damos la bienvenida a Manel Estiarte, el 'Maradona' del waterpolo". La sala recibió con un fuerte aplauso al ayudante de campo que Guardiola eligió para que lo acompañe en su nueva travesía en el Bayern Munich y se dio el puntapié inicial.

Estiarte comenzó hablando sobre todo lo que había vivido siendo una de las figuras más reconocidas de su deporte y dio a entender que lo mejor de él se vio cuando entendió que estaba jugando en equipo, que recién ahí se sintió un líder natural. "Apenas me inicié en el waterpolo, yo creía que todo giraba en torno a mi, que jugaba solo, que yo estaba por delante del equipo. Hasta que me di cuenta que es justamente al revés. El líder no es el que hace todo, sino el que ayuda y colabora con todos".

Pero Estiarte tenía muy en claro que todo el público presente en el Gran Rex quería saber cosas de Guardiola, quería verlo en acción, quería escucharlo. Por ese motivo, luego de ver algunas imágenes de su carrera dentro del waterpolo, conectó a su deporte preferido con el fútbol con una sola palabra: excepcionalidad. Manel confesó que "yo solamente pude usar esa definición dos veces en mi vida. La primera, con la selección española de waterpolo en la que yo formé parte y la segunda fue con el Fútbol Club Barcelona que dirigió Pep. Pero no solo por su forma vistosa de jugar, sino porque esos dos equipos reflejaban tres puntos que son claves para ser excepional: el respeto, por tus compañeros y por el rival; la decisión, estar convencidos de que juntos son más que cualquier otro; y la generosidad, esa que tenés que tener con tu compañero para poder quedar en la historia".

Pero para eso, dejó en claro que hacía falta un líder. Y allí fue cuándo comenzó a hablar de su relación con Guardiola, contando una historia que quizás pocos conocen. Estiarte relató que "ya trabajando con Pep en el BarÇa, me junté un día a cenar con él en su casa y me surgió la duda de saber cuál de todos los jugadores con los que contábamos en la plantilla tenía la condición de líder. Cuando le pregunté a él que era ser un líder, con total sinceridad me dijo 'no tengo la más puta idea'. Entonces comenzamos a repasar uno a uno los jugadores para saber quíen podía ser líder y quién no. ¿Puyol? Claro que sí, es el capitán, es el primero en llegar a la práctica y el último en irse. ¿Messi? ¿Como qué no? Sus actitudes y aptitudes lo convierten en líder natural. ¿Iniesta? Por lo que genera y lo que contagia, es otro que es líder. ¿Mascherano? Esa garra, ese temple que sólo los argentinos tienen. ¿Milito? Sin dudas, no sólo por lo que le brindaba a sus compañeros como futbolista, sino que todo lo que le daba al plantel fuera de la cancha. ¿Entonces?, le pregunté. ¿A qué conclusión llegamos? Y ahí mismo, sin dudar demasiado, Guardiola me dijo: 'Líder es el que hace mejor al otro'".

A partir de ahí todo fue de Guardiola. Se les mostró a todos los presentes un video con 14 goles del Barcelona, uno por cada trofeo conseguido por Pep como entrenador y a las 20:22 el flamante entrenador del Bayern Munich entró al escenario con un atuendo informal, con zapatillas, juan, remera y un saco. Micrófono en mano, hizo una breve introducción agradeciendo a todos su presencia y la sala por primera vez se puso de pie. Ovación para Guardiola y silencio, porque comenzaba a hablar uno de los mejores entrenadores de la historia.

Sus palabras iniciales ante el público presente se basaron en contar la anécdota de su primera visita a Argentina, "fue hace 7 años cuando yo daba mis primeros pasos como entrenador. César Luis Menotti y Marcelo Bielsa me recibieron en su país con una gran amabilidad. Primero fui a comer con el 'Flaco', dónde hablamos de todo un poco y cuando le conté que luego de pasar por Argentina iría a Italia a seguir charlando con otros técnicos, me dijo que no tenía sentido, que yo tenía que sacar lo mejor que había aprendido de cada DT que tuve en mi carrera y mezclarlo con mis ideas, y después de haber recorrido varios países, me dí cuenta que tenía razón. No digo que no tuvieron sentido mis reuniones con diferentes entrenadores, pero después de 7 años, puedo asegurar que estoy haciendo lo que me dijo Menotti".

Con respecto a la reunión con Bielsa no brindó muchos detalles, solamente dijo que "fui hasta Rosario para juntarme con él, y les puedo asegurar que fua una charla riquísima, dónde estuvimos mucho tiempo hablando de fútbol". El mito cuenta que esa charla duró cerca de 11 horas y al final de su conferencia, Juan Pablo Varsky tuvo la posibilidad de preguntarle si era cierto, aunque Guardiola evitó responder esa duda.

Frases destacadas

Durante una hora, Pep dejó diferentes tips que él como entrenador fue aprendiendo a lo largo de su carrera. Las principales frases fueron:

"El entrenador tiene que entender que el futbolista se hace futbolista, porque le gusta darle patadas al balón y no a todos les interesa la táctica. Hay que saber diferenciar a esos tipos de jugadores para que no la pasen mal en los entrenamientos".

"Uno se hace entrenador porque le gusta la táctica y darle órdenes a los jugadores".

"No intentes cambiar a un jugador porque cada jugador es como es. La clave es saber dar en la tecla justa con cada jugador para poder llegar a dónde pretendes llegar".

"Lo más difícil para un entrenador, es hacer notar que sentís el mismo aprecio por todos. El que no juega, cree que le tenes menos afecto".

"Los jugadores que no juegan, quieren que pierdas y que te vaya mal, porque no les gusta quedar afuera y eso es algo normal en este deporte".

"No hay nada más maravilloso para un entrenador que intentar meterle en la cabeza de tus jugadores tus ideas y tus planes".

"No soy mejor entrenador que ningún otro del mundo, todo lo que yo sé, me lo han enseñado y lo he aprendido de otros".

"En el fútbol vale todo. Yo no me enojaría si me roban una forma de trabajar o una idea futbolística, porque yo la he robado de otros, aunque he intentado darle mi impronta".

"La mayor virtud que tuve fue la de poder ver y entender el juego".

"El mayor placer que puede tener un entrenador, es el de imaginar a un jugador haciendo lo que le pediste para ganar un partido".

"Entrenar es lo que más me gusta, llegar a la cabeza del jugador y que ellos, en equipo, lleven adelante mi idea".

En ese momento se hizo un parate en el monólogo de Guardiola y todos los presentes tuvieron la oportunidad de formar parte de una charla técnica de Pep. En la pantalla gigante que estaba por detrás del entrenador, se pasaron diferentes imágenes de partidos, dónde el mismísimo Guardiola le explicó a todos los presentes por qué decidió sacar a Messi de la banda para transformarlo en un "falso 9". Con un puntero láser de color verde, explicó durante 15 minutos, con imágenes de diferentes partidos ante el Real Madrid, los espacios que ganó el equipo cuando corrió al mejor jugador del mundo del lateral, para pasarlo a jugar al centro. "Decidí correrlo aquí, porque para mi los partidos se ganan en ese sector del campo y necesito gente con buen pie en ese sector. Y si tengo al mejor de todos, por qué no lo voy a utilizar en la zona en la que creo tendrá mayor influencia?". En ese momento, Guardiola recibió una nueva ovación de todos los presentes en el Gran Rex.

Con esa presentación en video, cerró su conferencia, aunque todavía faltaban algunas cosas más, algunas preguntas que Varsky le realizó, en dónde se llegó a conocer más al Guardiola persona, que al Guardiola entrenador. Por ejemplo, la primera fue "Por qué te gusta tanto el fútbol?" y Pep afirmó que "de jugador porque me gustaba patear el balón, porque me gustaba tenerlo, yo quería el balón para mí. Y creo que mis equipos son mi reflejo de lo que era como futbolista". Y también dejó diferentes respuestas que lo hacían ganarse diferentes ovaciones:

"Cuando el ábrito pita el inicio del partido, el entrenador pinta cuadros, ya no tiene más injerencia en el desarrollo".

"Maradona es el ídolo de mi infancia".

"Tuve el gran honor de coger una generación única de jugadores y poder dirigirla".

"Tito Vilanova fue el que me adelantó que Messi la iba a romper, porque él ya lo había tenido como jugador en la filial del Barcelona".

"Conocí a Messi en un local de la ropa deportiva que nos vestía a ambos".

"Messi me dio muchísimo".

"Gracias a Maradona, yo descubrí el fútbol argentino".

"Dirigir a Mascherano valió la pena, a pesar de haber tenido dudas antes de ficharlo. Tiene un gran espesor humano, es un sol de persona".

"El argentino tiene pasión por el fútbol y hay que reconocerle que no sacó solamente a uno de los mejores jugadores de todos, sino que sacó a tres: Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi".

Antes de cerrar su presentación, Gonzalo Bonadeo volvió a escena y se le hicieron diferentes entregas de plaquetas y algunos regalos. Y el periodista le pidió algunas palabras sobre Gabriel Milito, a lo que Guardiola respondió: "lo admiré como jugador y como persona. Me habían hablado mucho de él como jugador. Me pareció excelente la manera que tuvo de sobreponerse a las adversidades. Hablé mucho de fútbol con él y estoy convencido de que será un gran entrenador".

Al terminar con esas palabras, Bonadeo invitó a subir al escenario a Milito, siendo una verdadera sorpresa para Guardiola, que se fundió en un interminable abrazo con el ex defensor de Independiente y Barcelona. Por último, otro que subió a saludar a Pep fue el entrenador de la selección Argentina de fútbol, Alejandro Sabella, que además de ser saludado por el entrenador del Bayer, recibió una gran ovación de toda la sala, a modo de felicitación por el trabajo que está desarrollando al frente del elenco albiceleste.

"Pep" explica como convirtió a Messi en un falso 9