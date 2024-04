Argentinos Juniors, con un equipo alternativo, mostró un nivel superlativo y superó merecidamente a un Corinthians que venía mal en el plano local, pero que era el líder de la zona hasta esta jornada. Gastón Verón, en el día de su cumpleaños, marcó el gol al minuto 2.

El “Tifón de Boyacá” no solo fue el tanto que abrió el partido prácticamente desde el vestuario, sino como trabajó el encuentro desde comienzo a fin. La sorpresa del 3-4-3 después de varios meses con otro esquema, el doble cinco Juan José Cardozo y Ariel Gamarra -que fue uno de los puntos más altos- y el sacrificio de todos para mantener durante tanto tiempo esa pequeña ventaja que podía caerse en cualquier momento.

El encuentro comenzó con la emoción más fuerte de la noche y fue la primeriada del local que rompió el cero en el minuto 2. Primero apostaron por un juego directo con un pelotazo en largo a los delanteros, Emiliano Viveros se quedó con la segunda pelota y, sin pensarlo dos veces, filtró la asistencia para la diagonal de Verón que mano a mano con Cássio no dudó y de zurda al primer palo puso el 1-0. Con el gol, la idea era poder contraatacar para liquidarlo lo antes posible y no sufrirlo hasta el final, pero a pesar de haber tenido ocasiones de gol, la efectividad no estuvo de su lado y la distancia se mantenía mínima.

¡GOL DE ARGENTINOS!



⚽️ En el inicio del partido, Gastón Verón abrió el marcador para el Bicho, que le gana 1-0 a Corinthians.



🎙️@yojulifernandez - @fabig08



🏆 La CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS se juega por #DIRECTV y #DGO. ▶ Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/Q2sgbC4e5N — DSPORTS (@DSports) April 24, 2024

Con pelota, Argentinos era muy superior a su rival. El doble cinco más los aportes desde los costados de Santiago Montiel y Viveros no solo le impedían jugar y desbordaba al triángulo del medio del “Timao” sino que era el motor de un equipo que tranquilo, como lo caracteriza, tenía decidido ir a por más.

En el complemento se vio algo similar, la estrategia era la misma, pero ahora corría con la ventaja del tiempo a su favor. Con el pasar de los minutos, los nervios crecían en la visita y el partido se volvió más friccionado por la desesperación de algunos jugadores. Este nivel de estrés llevó a que se quedará con uno menos en apenas 11 de la segunda parte. En una disputa por un saque de banca con Matías Perelló, Raúl Gustavo empujó en primera instancia al juez de línea y luego le dio un golpe con el antebrazo. El árbitro Piero Maza no dudó y le sacó roja directa por conducta violenta.

¡LO EMPUJÓ DOS VECES AL JUEZ DE LÍNEA Y SE FUE EXPULSADO! 😅😅😅



🟥 Insólita reacción de Raúl Gustavo, del Corinthians.



Argentinos gana 1-0 en la Paternal.



🏆 La CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS se juega por #DIRECTV y #DGO. ▶ Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/7P0nknWaBF — DSPORTS (@DSports) April 24, 2024

Con la superioridad numérica, el partido en lugar de hacerse más accesible, se hizo cuesta arriba y costó más de lo esperado. Con la sangre en el ojo, el Corithians iba a por todo con diez hombres. Cuando estás en estas competiciones o en instancias decisivas como pasa en la Copa de la Liga Profesional, necesitas arqueros gana partidos. Como pasó el sábado con Defensa y Justicia, Diego Rodríguez apareció cuando el equipo más lo necesitaba. De una pelota parada a favor en tres cuartos de cancha, Cacá cabeceó solo en la puerta del arco y, con una mano, el “Ruso” la mandó al córner en la más clara de la visita.

Sobre los minutos finales, la picardía del equipo argentino hizo que los minutos pasasen. La llevaron al córner, provocaron faltas, ganaron laterales a favor en campo rival. Ya con esta victoria que lo deja como líder momentáneamente, el “Bicho” apunta con todo al partido del viernes contra Velez Sarsfield por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Síntesis

Argentinos Juniors (1): Diego Rodríguez; Fernando Meza, Erik Godoy, Tobías Palacio; Santiago Montiel, Juan José Cardozo, Ariel Gamarra, Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Gastón Verón y Damián Batallini. DT: Pablo Guede.

Corinthians (0): Cássio; Fagner, Félix Torres, Raúl Gustavo, Hugo; Raniele, Fausto Vera; Ángel Romero, Rodrigo Garro, Pedro Henrique; Yuri Alberto. DT: Bruno Lazaroni.

Goles: 2’ Gastón Verón (ARG)

Cambios: 46’ Matías Perelló por Leonardo Heredia (ARG), Wesley por Yuri Alberto, Paulinho por Félix Torres y Matheuzinho por Fagner (COR); 61’ Cacá por Ángel Romero (COR) y Álan Rodríguez por Emiliano Viveros (ARG); 76’ Pedro Raúl por Pedro Henrique (COR); 87’ Sebastián Prieto por Santiago Montiel, Jonathan Galván por Ariel Gamarra y Franco Moyano por Juan José Cardozo (ARG).

Amonestados: 26’ Fagner (COR); 29’ Diego Rodríguez (ARG); 38’ Gastón Verón (ARG); 52’ Damián Batallini (ARG); 53’ Erik Godoy (ARG); 57’ Emiliano Viveros (ARG); 88’ Pedro Raúl (COR).

Expulsados: 59’ Raúl Gustavo (COR)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Estadio: Diego Armando Maradona