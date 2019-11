Resultado All Boys - Arsenal de Sarandí (1-1) 2014

16:54. ¡Hasta acá la transmisión de All Boys 1-1 Arsenal! Les agradecemos la compañía y los dejamos en la continuidad del fútbol con Godoy Cruz-Belgrano por vavel.com/ar. Muy buenas tardes.

16:53. Acá los goles:

16:53. Es insultado el presidente Bugallo.

16:52. ¡Final del juego en Floresta! Arsenal y All Boys igualaron 1-1.

48´ Cabeceó Braghieri y controló Cambiasso.

47´ Offside de Cámpora cuando llegaba para definir. Amonestado por protestar deliberadamente.

46´ Falta de Montero sobre Di Plácido. Fue amonestado el volante.

45´ Sacó Ahumada de cabeza.

45´ 4 minutos más.

44´ Busatamante la sacó al córner.

43´ Falta de Di Plácido sobre Cardozo. Fue amonestado. Tiro libre para Arsenal en la puerta del area.

41´ Tercer cambio en Arsenal: Ingresa Julian Cardozo por Mauricio Sperdutti.

40´ Amonestados ambos.

40´ Pelea entre Battión y Marcone. Los dos fueron mal.

40´ Foul de Casteglione sobre Rolle.

38´ ¡Gooooooooool de All Boys! Di Plácido desde afuera pone el 1-1.

37´ Centro de Di Plácido que no llegó nadie.

36´ Sacó el fondo de Arsenal.

35´ Córner para All Boys.

35´ Segundo cambio en Sarandí: Sale Aguirre e ingresa Zaldivia.

34´ Tercer cambio en All Boys: Sale Barbaro e ingresa Careaga.

33´ Caído nuevamente Milo.

33´ Sacó el fondo de Arsenal.

33´ Remató Cámpora y Campestrini la sacó al córner.

32´ Centro de Álvarez que controla Campestrini.

30´ Arciero anticipó a Rolle cuando este progresaba sobre la derecha.

29´ Primer cambio en Arsenal: Sale Julio Furch e ingresa Milton Caraglio.

29´ Caído MIlo. Calleri dice que está simulando.

28´ Falta de Cámpora en ataque sobre Campestrini cuando la pelota se metía.

28´ No llegó nadie a conectar el centro.

27´ Córner para All Boys.

27´ Centro de Barbaro que Calleri no alcanzó.

26´ Centro de Calleri que cabeceó y la pelota salió desviada.

24´ Falta de Barbaro sobre Nervo.

23´ Continuan los insultos para los jugadores de All Boys.

21´ Arsenal era mejor y ahora continua demostrando su superioridad. Estuvo mejor en el campo de juego rotando el balón e intanto con enviones constantes.

20´ Amonestado Federico Milo por una entrada sobre Cámpora.

20´ Segundo cambio en All Boys: Sale Sánchez e ingresa Álvarez.

19´ Primer cambio en All Boys: Ingresó Campora por Cabrera.

18´ ¡Goooooool de Arsenal! Echeverría de cabeza pone el 1-0.

17´ Córner para Arsenal sobre la derecha.

16´ Sacó Echeverría de cabeza.

16´ Córner para All Boys sobre la derecha.

15´ Atajó Cambiasso. Rolle disparó solo pero le salió mal y controló el arquero.

14´ "Esa camiseta se tiene que traspirar..."

14´ Insultos para los jugadores locales.

13´ Remató Barbaro exigido y la pelota salió desviada.

12´ Remató Aguirre y la pelota se fue por arriba.

11´ ¡Se lo comió Echeverría! El defensor definió a donde estaba Cambiasso y obviamente no pudo vencer al arquero.

10´ Tiro libre para Arsenal en la medialuna.

9´ Remató Sperdutti y Cambiasso ofreció un rebote largo. Finalmente sacó Bustamante.

9´ Salvó Di Plácido que cortó un gran avance de Rolle.

9´ Centro de Cabrera que no llegó a ningun delantero.

8´ Disparó Di Plácido desde afuera y la pelota pasó cerca.

7´ Centro de Di Plácido que no alcanzó nadie.

7´ Centro de Cabrera que sacó Echeverría.

6´ Centro de Montero que controla Cambiasso.

4´ Cabeceó Braghieri y la pelota salió muy alejada del arco que protege Cambiasso.

4´ Falta de Sánchez sobre Rolle.

3´ Remató Barbaro y controló Campestrini.

3´ Mano de Marcone.

2´ Falta de Sánchez sobre Rolle en mitad de cancha.

2´ Centro de Furch que anticipó Barbaro.

1´ Falta de Barbaro sobre Montero.

0´ Salida rápida de Calleri por la derecha que no pudo aprovechar. Saque de arco para Arsenal.

16:03. Tocó Barbaro para Calleri e inició el complemento.

16:02. No hay cambios para la segunda mitad.

16:00. La terna arbitral y los equipos ya están el terreno de juego. Esperamos por la TV para iniciar el complemento.

15:57. Esperamos por la terna arbitral y los equipos para la segunda mitad.

15:54. Los reservas que cuenta Arsenal: Alejandro Limia, Dany Rosero Valencia, Matías Zaldivia, Julian Cardozo, Gastón Esmerado, Milton Caraglio y Emilio Zelaya.

15:52. Los suplentes de All Boys son: Bernardo Leyenda, Diego Fuentes, Juan Cruz Careaga, Gonzalo Espinoza, Cristian Álvarez, Javier Cámpora y Pedro Diehl.

15:50. Muy poco fútbol se vio en esta primera parte. Ninguno de los dos conjuntos realizó verdaderas jugadas de riesgo. Podemos destacar el cabezazo de Battión que pasó cerca. Esperemos que en la segunda mitad se vea un mejor juego y haya emociones porque los protagonistas, hasta acá, ofrecieron muy poco.

15:47. Terminó el primer tiempo en Floresta. All Boys y Arsenal igualan 0-0.

44´ Offside de Cabrera.

43´ Barbaro intentó desde afuera y la pelota se fue abierta a la izquierda.

40´ Centro de Cabrera que no fue preciso y salió del campo.

39´ Disparó Sperdutti y la pelota se fue abierta.

39´ Fe de erratas: el quiete había sido de Ahumada.

38´ Quite limpio de Battión sobre Rolle cuando el volante ingresaba al area.

37´ Falta de Montero sobre Sánchez. Fue para amarilla pero no amonestó Rapallini.

36´ Sacó Braghieri de cabeza el centro de Cabrera.

34´ Falta de Braghieri sobre Sánchez. Fue amonestado el defensor.

33´ Remate de Aguirre desde afuera, tras una buena jugada colectiva, que se va lejos.

32´ Disparó Montero y la pelota se fue desviada.

31´ Mano de Sánchez, sale Arsenal.

30´ Córner para All Boys sobre la derecha.

30´ Intentó Calleri por la derecha y luego chocó con Milo. La pelota se le fue a Jonathan.

29´ Centro de Cabrera que sacó Campestrini con un puñetazo.

28´ Offside de Milo.

27´ Pelota elevada de Nervo para Rolle. Finalmente este último no la pudo controlar y se quedó con el balón Cambiasso.

26´ Offside de Sperdutti.

26´ Centro de Montero que anticipó Bustamante.

25´ Calleri intentó por la izquierda. Luego Rapallini no advirtió un claro empujón de Echeverría sobre el pibe.

24´ Anticipó el centro Cambiasso.

24´ Córner para Arsenal sobre la derecha.

23´ All Boys ahora está mejor. Tiene más la pelota y llega a fondo con más peligro.

21´ Cabeceó Battión en el area chica sobre la izquierda y le erró al arco. Se salvó Arsenal que marcó mal.

21´ Intentó Furch y la pelota se fue abierta.

20´ Despejó Casteglione de cabeza.

20´ Rapallini cobró una falta de Di Plácido sobre Sperdutti en la mitad de cancha.

19´ Sacó Montero de cabeza.

19´ Nuevo córner para All Boys. Esta vez sobre la izquierda.

18´ Córner para All Boys sobre la derecha

17´ Centro de Montero para Furch. Luego el delantero envió su cabezazo cerca del palo izquierdo.

16´ Plancha de Sperdutti sobre Casteglione. Sale del area All Boys.

14´ Peinó el centro Furch de Aguirre y luego hubo foul de Echeverría sobre Casteglione. Sale del fondo All Boys.

13´ Falta de Sánchez sobre Milo a 35 metros del arco que protege Cambiasso.

13´ Mal centro de Aguirre que sacó Di Plácido.

11´ Falta de Barbaro sobre Nervo en mitad de cancha. A primera vista pareció un quite limpio.

10´ Centro de Cabrera sobre la derecha que terminó en manos de Campestrini.

9´ Chocaron Echeverría y Barbaro, Rapallini no cobró nada. Saque de arco para Arsenal.

8´ Rolle tuvo la chance de generar juego por la izquierda pero intentó por el medio y chocó con los centrales locales. Así la defensa controló el avance de Arsenal.

7´ Ya está de vuelta en el campo Sánchez.

6´ Caído en el campo de juego Fernando Sánchez por un choque con Federico Milo. No se aprecia el impacto en la TV.

5´ Anticipó Rolle el centro de Cabrera y la pelota se fue al lateral.

4´ Falta de Montero sobre Barbaro y tiro libre para All Boys desde la izquierda.

3´ Jugada de Sperdutti por el lado izquierdo y cuando envió el centro no pudo cabecear Furch. Controló finalmente Cambiasso.

2´ Por ahora Arsenal toma la iniciativa e intenta generar fútbol con sus pases.

1´ Despejó Barbaro el intento de Arsenal por la derecha.

15:01. ¡Tocó Sperdutti para Furch e inició el partido!

14:59. Hay dos cambios de último minuto en la visita. Caraglio no estará y lo hará Sperdutti. También estará Fausto Montero y no lo hará Matías Zaldivia.

14:58. Saludo protocolar en el campo de juego.

14:56. ¡All Boys ingresa al terreno de juego del Islas Malvinas y es recibido por su gente, ansiosa por un triunfo esta tarde!

14:55. ¡Ya está Arsenal en cancha!

14:53. Fernando Rapallini y sus colaboradores ya están en el campo de juego. Esperamos por los equipos para iniciar All Boys-Arsenal.

14:52. La presentación de Martín Palermo ante la prensa será este viernes desde las 11:30 como confirmaron los jefes de prensa de Arsenal.

14:50. Junto a Fito González en Arsenal estarán: Alejandro Limia, Dany Rosero Valencia, Fausto Montero, Julian Cardozo, Gastón Esmerado, Mauricio Sperdutti y Emilio Zelaya.

14:47. En el banco de suplentes de All Boys estarán: Bernardo Leyenda, Diego Fuentes, Juan Cruz Careaga, Gonzalo Espinoza, Cristian Álvarez, Javier Cámpora y Pedro Diehl.

14:45. Recordamos las formaciones de esta tarde:

14:41. En cuanto a Arsenal:

Fecha Equipo Condición 14 All Boys Visitante 15 Lanús Local 16 Boca Juniors Visitante 17 Newell´s Old Boys Local 18 Belgrano de Córdoba Visitante 19 Atlético de Rafaela Local

14:40. Lo que resta para All Boys en este Torneo Final 2014:

Fecha Equipo Condición 14 Arsenal de Sarandí Local 15 Gimnasia de La Plata Visitante 16 Lanús Visitante 17 Boca Juniors Local 18 Newell´s Old Boys Visitante 19 Belgrano de Córdoba Local

14:34. La mala noticia para Arsenal pasa por Cristian Campestrini. El arquero dejará el club en junio. Ha estado en la institución desde el 2008 y sumó 3 torneos con la institución (Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012, Copa Argentina 2012).

14:31. En cuanto a Arsenal, Julio Ricardo Grondona sostuvo en entrevistas con diversos medios que Mauro Óbolo esta cerca de retornar al club. El delantero que hoy se encuentra en Godoy Cruz, jugó 114 partidos en la institución y anotó 34 goles.

14:27. Quién habló hace un rato fue Ricardo Rodríguez con Radio América. El DT de All Boys expresó que si a él le “decían que no me iban a pagar, venía por el club y por la división". También dijo que al plantel se le fueron varios jugadores de jerarquía pero que no quiere caer “en que me faltan jugadores, que tengo dificultades”. El hombre más destacado del equipo es el chileno Gonzalo Espinoza. El volante tendrá descanso esta tarde porque “necesita tomar aire” segun el DT.

(foto: infobae.com.ar)

14:24. Les dejamos la previa de este encuentro hecha por la redacción de Arsenal.

14:23. La tabla de posiciones en este momento:

Pos Equipo PJ PTS 1 Estudiantes de La Plata 14 25 2 Colón de Santa Fe 14 25 3 Ríver Plate 14 24 4 Rosario Central 14 22 5 Lanús 14 22 6 San Lorenzo 14 22 19 All Boys 13 13 20 Arsenal de Sarandí 13 10

14:20. La última vez que Arsenal triunfó en este torneo fue en la décima fecha. Al igual que All Boys, lo hizo de local. Pero los del Viaducto vencieron a Colón con gol de Milton Caraglio.

14:18. El último triunfo de Arsenal de visitante por el torneo local fue ante Olimpo en la tercera fecha. Fue un juego deslucido pero los de Sarandí fueron mejores. Furch y Carrera aportaron los goles del triunfo.

14:14. Mencionabamos que el último triunfo de All Boys fue ante Ríver. Esa noche será recordada por todos los hinchas locales por el tremendo juego que los conjuntos ofrecieron. Los millonarios iniciaron arriba con un gol del ex Arsenal, Carlos Carbonero. Sin embargo, antes del descanso, Gonzalo Espinoza igualó de tiro libre. En una ráfaga de goles de Agustín Torassa y Jonathan Calleri, el dueño de casa pasó a ganar 3-1 en el complemento. Finalmente, descontaría nuevamente el colombiano para el 3-2 final.

14:08. Recordemos que esta fecha no jugará Lanús ya que actuó por Copa Libertadores ante Santos Laguna, ganó 2-1, y su partido ante Tigre pasó para el 30 de abril. En los otros duelos de hoy Belgrano recibirá en Córdoba a Godoy Cruz desde las 17:10 y Gimnasia buscará vencer de visitante a un Racing que quiere un triunfo que brinde calma a todo el mundo de la acadé. El partido en el Cilindro será a las 20:30. Todos ellos los podrás vivir por VAVEL Argetina.

14:06. Ayer se disputaron cuatro partidos, Rafaela y Central protagonizaron un duelo para el infarto que terminó en manos de los rosarinos por 3-2. Luego igualaron en la lucha por el campeonato Estudiantes y Ríver 0-0. Esto permitió que el triunfo de Colón ante Newell´s 1-0 haga que el sabalero comparta la punta de la tabla con el león. En el último juego de anoche, Boca y San Lorenzo aburrieron a todos en La Bombonera con un clarísimo 0-0.

14:02. Esta 14° fecha inició el martes con el triunfo de Olimpo en Bahía Blanca por 3-0 ante Argentinos Juniors. Continuó con la sorpresiva victoria de Quilmes de visitante ante Vélez por 3-1.

14:00. Así está la tabla de promedios a esta altura de la tarde:

Pos Equipo PTS PJ Promedio 13 Tigre 138 108 1,278 14 Olimpo de Bahía Blanca 42 33 1,273 15 Colón de Santa Fe 137 109 1,257 16 Atlético Rafaela 137 109 1,257 17 Quilmes 86 71 1,211 18 Godoy Cruz de Mendoza 130 108 1,204 19 All Boys 130 108 1,204 20 Argentinos Juniors 126 109 1,156

13:55. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la fecha 14 del Torneo Inicial 2013 en Sarandí. En aquella ocasión, y como decíamos antes, los dueños de casa se pusieron arriba temprano gracias al gol de Milton Caraglio pero en el complemento Jonathan Calleri igualó para la visita. Esta tarde en el estadio Islas Malvinas tendremos a los dos goleadores de aquella noche.

13:50. Quién habló luego de las turbulencias que hubo con la salida de Alfaro, fueNicolás Aguirre. El volante por izquierda del equipo expresó con el programa radial “Hablemos de Arsenal” que “los máximos responsables de que Arsenal este en el último puesto somos nosotros, los jugadores”. También dijo que serán los encargados de realizar las acciones necesarias para sacar al club del fondo de la tabla. En cuanto al duelo de esta tarde comentó que el equipo se tendrá que abstraer de todo y enfocarse para sumar tres puntos claves ante el Albo. (foto: futbol para todos)

13:45. Dado el mal momento, ninguno de los jugadores de All Boys tuvo contacto con la prensa luego de la derrota del fin de semana ante Tigre por 2-0.

13:40. El escenario del encuentro de esta tarde será el estadio Islas Malvinas. Ubicado en el barrio de Floresta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hogar de All Boys fue terminado de construir el 28 de septiembre de 1963. Hoy ofrece un terreno de juego de 106 metros de largo y 69 metros de ancho. También cuenta con una estructura capaz de albergar a unas 13000 personas aproximadamente.

13:35. Tras el duelo de esta tarde, Arsenal volverá a jugar el domingo. Lo hará de local ante Lanús en el marco de la 15° fecha desde las 17:00. El encuentro significará el inicio de la era Martín Palermo como DT del plantel profesional en la institución. Luego el club tendrá el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Será de local el próximo jueves desde las 19:45 ante Unión Española de Chile.

13:30. Luego del partido de hoy, All Boys no descansará y preparará el partido de la próxima fecha. El mismo será el lunes ante Gimnasia en el Bosque. El partido iniciará en el insólito horario laboral de las 16:10.

13:25. El entrenador para el duelo de esta tarde en Arsenal será Roberto González. “Fito” es actual DT de la reserva y continuará en dicho cargo luego del duelo de hoy. El nuevo técnico que tendrá el club será Martín Palermo. Acompañado por Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri como ayudantes de campo en el cuerpo técnico, el glorioso delantero de Boca será presentado a la prensa este viernes en el Viaducto. Esto se hará luego de arreglar los últimos detalles contractuales y de la segura firma del “loco”. (foto: ole.clarin.com)

13:20. Ricardo Rodríguez, DT de All Boys, habló luego de la derrota del fin de semana ante Tigre. A pesar del mal momento que afronta el club y su compromiso por evitar el descenso, el entrenador expresó que la dirigencia realizó “un respaldo muy fuerte” al renovarle su contrato hasta junio 2015. También dijo que espera que el proyecto “no termine en seis fechas” sabiendo cómo son los tiempos en el fútbol argentino. Sin embargo, en cuanto a la lucha por la permanencia expresó: “El esfuerzo estará hasta el final. Aún dependemos de nosotros mismos”. (foto: caallboys.com)

13:15. En la máxima división del fútbol argentino, All Boys y Arsenal se enfrentaron siete veces. Tres de esas oportunidades, el triunfo quedó en manos de los celestes y rojos. En dos ocasiones la victoria fue del Albo e igual cantidad de juegos culminaron con empate. El dato es que en los últimos cinco partidos los blanquinegros no pudieron ganar ya que salvo en el último duelo (1-1), siempre hubo triunfos de los de Sarandí. Esto incluye el último encuentro en Floresta, en el Torneo Inicial 2012, cuando los visitantes vencieron por 1-0 con gol de Emilio Zelaya.

13:10. La última vez que Arsenal actuó de visitante fue en la fecha pasada. Por ese entonces, como decíamos antes, dirigido por Alfaro cayó 2-0 ante Gimnasia de La Plata con dos goles de Maximilano Meza.

13:05. Arsenal ha afrontado una de sus semanas más duras en los últimos años. Luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata y el anterior anuncio de Gustavo Alfaro para dejar el club al final de la temporada, la dirigencia tomó la decisión de despedir al Lechuga. El motivo, según explicó el presidente Julio Ricardo Grondona, fue que el técnico "puenteó" al mandatario y expresó su salida primero a Julio Humberto Grondona (actual presidente de AFA, fundador y primer presidente del club). Esto no cayó bien en Julito y luego de varios resultados negativos, sumada una pelea en el vestuario entre plantel y cuerpo técnico luego de la derrota por Copa Libertadores ante Peñarol en Uruguay, llevó al dirigente a tomar esta decisión. Si bien había dicho que el próximo DT se elegiría en el período del mundial, ese mismo día Grondona dio a conocer que el nuevo entrenador del club será Martín Palermo. En todo este lío de comentarios, emociones encontradas por todas las partes (Alfaro, dirigentes, hinchas), el equipo se entrenó bajo la mirada de Roberto González, DT de la reserva. El entrenador optó por parar al siguiente once pensando en un triunfo esta tarde:

13:00. La última vez que All Boys actuó en Floresta fue en la fecha 12. En esa jornada cayó ante San Lorenzo por 2-1. Los dueños de casa iniciaron ganando con un gol de Javier Cámpora en la primera mitad pero sobre el final del partido Matos y Kanneman le dieron el triunfo al ciclón.

12:55. Este duelo será clave para All Boys pensando en la permanencia. Luego de los triunfos de esta fecha de Olimpo, Colón y, sobre todo, Quilmes, el blanquinegro cayó a los puestos de descenso. Si esta tarde no vence a Arsenal, como mínimo, permanecerá en el puesto 18 de la tabla de promedios. Cabe destacar que el conjunto no gana desde la octava fecha, cuando venció a Ríver en Floresta por 3-2. Por esto, el DT Ricardo Rodríguez propuso cinco cambios pensando en el duelo de hoy. Dos de estos son obligados ya que Leonel Di Plácido ingresará por el desgarrado Santiago Ladino y Rodrigo Arciero sustituirá al supendido Nehuén Paz. A su vez tendrá tres cambios tácticos con las entradas de Oscar Ahumada, Alejandro Barbaro y Fernando Sánchez por Gonzalo Espinoza, Juan Cruz Careaga y Javier Cámpora respectivamente. La formación entonces será la siguiente:

12:50. ¡Muy buen mediodía y bienvenidos a una nueva transmisión de VAVEL Argentina! Esta tarde les traeremos todas las acciones, situaciones y la información que se genere del choque entre All Boys y Arsenal de Sarandí. El partido se disputará en el estadio Islas Malvinas desde las 15:00 y tendrá como árbitro a Fernando Rapallini. ¡Les agradecemos su compañía e iniciamos la transmisión!