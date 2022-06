La actualidad del "Albo"

All Boys se ilusiona con regresar a la primera división tras ocho años debido a la gran campaña que viene realizando en esta edición de la Primera Nacional:

Torneo

All Boys está 5° en el certamen, con 17 partidos jugados, siete ganados, nueve empatados y solo uno perdido. No pierde hace nueve y su única derrota fue contra el líder Belgrano en Córdoba, en un encuentro que se le escapa sobre el final. El Blanquinegro ganaba con gol de Hugo Soria a los 80´, pero a los 88´ Ibrahim Hesar igualaría el marcador. Luego de la expulsión a los 89´ de Tomás Oneto, en el cuarto minuto del tiempo de descuento llegaría el gol de Diego Novaretti que le daría la victoria al Pirata Cordobés. A pesar de esto, el equipo se supo levantar y desde allí no ha vuelto a caer. Cabe destacar también, que mantuvo la valla invicta en siete partidos.

La localía

Un punto clave para poder explicar el gran presente que vive el equipo es su invicto de local. Es que All Boys aún no ha perdido en Floresta, y en un torneo de 37 fechas es fundamental hacerse fuerte en casa. Sus números en el Estadio Islas Malvinas son: cuatro victorias y cinco empates. Además convirtió al menos un gol en todos sus partidos en condición de local.

Refuerzos y salidas

Para afrontar los 20 partidos que quedan y buscar un lugar entre los tres primeros y de no lograrlo, poder quedar entre los 13 mejores, el Blanco incorporó 2 mediocampistas hasta el momento: Francisco Gatti, jugador de 28 años que viene con el pase en su poder desde Gimnasia de Jujuy, y Facundo Russo, flamante promesa de Platense que viene en préstamo por 1 año con una opción de compra por el 50 % del pase.

En cuanto a la única salida, el delantero Matías Persia rescindió su contrato con el club. Solo disputó cuatro partidos y acumuló 34´ en cancha.

[FÚTBOL MASCULINO] 📝 El delantero Matías Persia rescindió su vínculo con #AllBoys 📝



⚽ Desde la Institución, le agradecemos su predisposición y conducta hacía nuestra camiseta. Asímismo, le deseamos los mejores éxitos en su nueva etapa profesional. 🍀 pic.twitter.com/OAPu0MfOx0 — Club Atlético All Boys (@caallboys) June 3, 2022

Lo que se viene...

El Albo jugará este domingo a las 18.10 a Almagro en el Estadio Tres de Febrero por la fecha 18 (el partido se transmitirá por TyC Sports) y luego jugará el "Superclásico del ascenso" ante Nueva Chicago el sábado 18 de junio a las 14.10 en Floresta.