Campeonato de Primera División 2015: resumen VAVEL - Fecha 1

El Campeonato de Primera División 2015 se puso en marcha el viernes pasado y el tan polémico certamen de treinta equipos tuvo su debut con los 15 partidos disputados. En VAVEL tendrás un resumen completo fecha tras fecha con todo lo que haya dejado cada una y no pudiste verlo. En nuestro primer informe repasaremos el sorprendente triunfo de Rosario Central ante el último campeón, la derrota de Colón frente a San Lorenzo con posterior salida de Reinaldo Merlo como DT Sabalero, el partido de la fecha entre Newells e Independiente, el buen debut tanto de Boca como de River, y mucho más.

SE ABRIÓ EL TELÓN

Vélez 2 - 0 Aldosivi: clara diferencia

El campeonato tuvo su apertura con el encuentro que protagonizaron el Fortín y el Tiburón en Liniers, en donde el conjunto de Miguel Ángel Russo hizo valer la gran diferencia entre un equipo y otro en gran parte del partido. Con solo cuatro refuerzos (dos en cancha) y varias bajas sensibles, el elenco velezano se impuso con un doblete de Milton Caraglio ante un Aldosivi que se reforzó bien pero que prácticamente no tuvo caras nuevas en la alineación titular.

Formación de Vélez: Sosa; Cubero, Amor, Pellearon, Jerez; Asad (Cardozo), Romero, Cabral, Villalba (Rolón); Caraglio (Compagnucci) y Pavone. // DT: Miguel Ángel Russo

Formación de Aldosivi: Campodónico; Díaz, León, Lequi, Canever; Lugüercio, Galván (Rosales), Lamberti, Seccafien (Capurro); Carranza y Miracco (Martínez). // DT: Fernando Quiroz

LA SORPRESA

Racing 0 - 1 Rosario Central: técnico que debuta gana

Sin dudas que la victoria del Canalla ante el último campeón del fútbol argentino puede ser tomada como la sorpresa de la fecha por varias cuestiones, por ejemplo, en Central debutaba como entrenador Eduardo Coudet, al mando de un equipo en formación y en conocimiento, a pesar de que de los 7 refuerzos fueron 4 los que estuvieron en cancha, contra un Racing ya armado y con el título del último torneo bajo el brazo. Sin embargo un error de Saja antes de los primeros cinco minutos y una gran definición de Cervi para poner el 1-0 le alcanzó a Central para dar la sorpresa, anulando completamente el circuito rival y no dejando jugar ni a Bou ni a Milio, la mejor dupla ofensiva en el certamen anterior.

Formación de Racing: Saja; Pillud, Lollo, Cabral, Grimi (Voboril); Díaz (Camacho), Videla, Aued (Fernández), Acuña; Milito y Bou. // DT: Diego Cocca

Formación de Central: Caranta; Álvarez, Pastor, Donatti, Gómez; Musto; Barrientos, Fernández; Cervi (Montoya), Ruben (Niell), Aguirre (González). // DT: Eduardo Coudet

SIN MOSTAZA

San Lorenzo 2 - 0 Colón: pasó el Ciclón y se llevó un técnico

En un partido en el que el Ciclón no tuvo inconvenientes para imponerse sobre el Sabalero con goles de Matos y Villalba, la nota la dio David Ramírez (jugador rojinegro) una vez finalizado el encuentro al declarar que "no fuimos ambiciosos, respetamos a San Lorenzo" y que a Reinaldo Merlo "le gusta jugar de esa manera, yo tengo que agachar la cabeza y trabajar para mí", agregando que "el técnico siempre supo la clase de jugador que soy, la posición en la que me gusta jugar, y es por eso que estoy en el banco". Dos días después del debut, la CD de Colón decidió echar a Mostaza, con quien la relación con el plantel y los dirigentes no era la mejor.

Formación de San Lorenzo: Franco; Buffarini, Fontanini, Yepes, Más; Ortigoza, Quignón; Blanco (Ruiz), Romagnoli (Cavallaro), Barbaro (Villalba); Matos. // DT: Edgardo Bauza

Formación de Colón: Broun; Castillo, Conti, Landa, Ferracutti; Ledesma (Romero), Poblete (Ramírez), Ballini, Fernández (Bíttolo); Villarruel y Alario. // DT: Reinaldo Merlo

EL PARTIDO DE LA FECHA

Newells 2 - 3 Independiente: el Diablo fue un infierno en Rosario

En un apasionante partido entre la Lepra y el Rojo, los dirigidos por Jorge Almirón se impusieron con goles de Lucas Albertengo en dos ocasiones y Diego Rodríguez desde el punto penal. Sin dudas que en el Coloso Marcelo Bielsa se produjo el partido de la fecha, con el Newells de Américo Gallego, en su segunda etapa como técnico leproso, tomando la iniciativa en los ataques pero cometiendo muchos errores a la hora del retroceso y defender, permitiéndole a Independiente jugar de contra y así asesitarle los dos primeros golpes. En una ráfaga de minutos el rojinegro llegó al empate con los tantos de Maxi Rodríguez (de penal) y Víctor Figueroa, pero instantes después Ustari le cometió penal a Mancuello y el tercer gol fue el definitorio.

Formación de Newells: Ustari; Cáceres, Fernández, Paz, Casco; Figueroa, Villalba (Fattori, luego se lesionó e ingresó Castro), Bernardello; Tévez (Tonso), Scocco, Rodríguez. // DT: Américo Gallego

Formación de Independiente: Rodríguez; Toledo, Figal, Cuesta, Tagliafico; Pisano, Rodríguez, Mancuello (Bellocq), Papa; Albertengo (Valencia); Lucero (Graciani). // DT: Jorge Almirón

EL RESTO DE LA FECHA

Gimnasia (LP) 0 - 1 Defensa y Justicia: el Halcón ganó por un tobillo

Con un solo refuerzo en cancha, el equipo de Pedro Troglio cayó en su presentación ante Defensa y Justicia, quien presentó cuatro caras nuevas en cancha aunque es uno de los conjuntos que más incorporó en este mercado de pases. En un flojo encuentro por parte de ambos elencos, los dirigidos por Darío Franco tuvieron la suerte de su lado, luego de que Benítez perdiera la pelota en la última línea, Fabio Álvarez asistiera a Bertocchi y este sacara un remate mordido que no llevaba peligro para Bonnin pero el tobillo de Barosttini lo descolocó y el balón ingresó al arco pidiendo permiso.

Formación de Gimnasia: Bonnin; Oreja, Barsottini, Benítez, Velázquez (Mazzola); Rojas (Nicolaievsky), Pouso (Medina), Fernández, Mendoza; Meza y Vegetti. // DT: Pedro Troglio

Formación de Defensa y Justicia: Arias; Vella, Saveljich (Tejera), Faccioli, Benítez; Bertocchi (Yacob), Acevedo, Juárez; Rius, Álvarez (Sotelo), Isnaldo. // DT: Darío Franco

Godoy Cruz 1 - 1 San Martín (SJ): clásico empate

El clásico cuyano dijo presente nuevamente en Primera División, pero lejos estuvo de colmar las expectativas puestas en dicho partido. Con varias bajas sensibles para esta temporada (José Luis Fernández, Diego Rodríguez, Claudio Aquino) y la presentación de dos refuerzos desde el arranque (Zárate y Viera), el Tomba tuvo que ingeniárselas para que no se notara la ausencia de su goleador Jaime Ayoví, quien no llegó con la habilitación, ante un Verdinegro que estrenaba DT y presentaba la base del plantel que logró el ascenso hace poco con poco movimiento en el mercado de pases. El resultado fue igualdad en uno con goles de Fernández para el Expreso y López para el Santo.

Formación de Godoy Cruz: Moyano; Ceballos, Viera, Olivarez (Galeano), Alvacete, Zárate; Zuqui, García, González (Bella); Garro (Caruso), Fernández. // DT: Daniel Oldrá

Formación de San Martín: Ardente; Gómez, Mattía, Vera, Pinto; Bogado, Pelaitay, Gelabert, López; Bueno y Figueroa. // DT: Carlos Mayor

Banfield 0 - 1 Temperley: el Gasolero aguantó y dio el batacazo en el final

Después de 27 años, Temperley volvió a Primera División de la mano de Ricardo Rezza, y en su primera presentación en el Campeonato 2015 enfrentó nada más ni nada menos que a Banfield, un clásico que no se jugaba hace 15 años. El Taladro dominó ampliamente el encuentro, Crivelli fue la figura en el arco gasolero, pero los de Almeyda pagaron caro la ineficacia en los últimos metros y con un gol de tiro de libre de Dinenno en el minuto 91, Temperley dio el batacazo en el Florencio Sola y su vuelta al fútbol grande comenzó de la mejor manera. Cabe mencionar que el visitante jugó con diez jugadores durante casi una hora por la expulsión de Aguirre.

Formación de Banfield: Bologna; Bettini (Yeri), Bianchi Arce, Vittor, Civelli; Domingo (Trinidad), Erviti, Cazares; Noir (Viatri), Cuero, Bertolo. // DT: Matías Almeyda

Formación de Temperley: Crivelli; Chimino, Aguirre, Bojanich, Romero; Brandán, Ledesma (Arregui), Oroná, Sambueza (Magallán); Vilchez (Boggino) y Dinenno. // DT: Ricardo Rezza

Crucero del Norte 0 - 0 Tigre: pálido empate

El recién ascendido Crucero del Norte debutaba en la Primera División ante Tigre, y si Diego Torres no hubiese fallado el penal a los 10' del primer tiempo diferente pudo haber sido la historia para el Colectivero, pero al final el encuentro terminó igualado sin goles y aburriendo a todos, en una noche con escasas situaciones de gol por parte de ambos conjuntos. Lo más llamativo fue el césped del campo de juego, algo que generó polémica y bronca en el Matador por lo alto que estaba, a tal punto que Gustavo Alfaro, DT de Tigre, manifestó que "jugamos con un pasto muy largo, hace 22 años que dirijo, he jugado en todo el interior del país, en Brasil, en todos los lugares posibles y nunca he visto un césped tan malo, había venido a esta cancha con Arsenal cuando se inauguró y el pasto no estaba en esas condiciones, nos perjudicó porque le quitó naturalidad al juego".

Formación de Crucero del Norte: Caffa; Pérez, Tomassini, Rosso (Barraza), Dematei; Vázquez (Olmedo), Lamas; Torres (Álvarez), Chironi, Romero; Ávalos. // DT: Gabriel Schurrer

Formación de Tigre: García; Godoy, Echeverría, Pirez, Goñi; Bertoglio (Menossi), Pelletieri, Paglialunga, Wilchez (Janson); Luna (Rincón) y Larrondo. // DT: Gustavo Alfaro

Unión 1 - 0 Huracán: el Tatengue pinchó el Globo

El Globo llegaba al debut en el Campeonato 2015 con el ánimo por las nubes luego de obtener la Copa Argentina 2014, volver a Primera División e ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Alianza Lima sin problemas. Pero en su primera presentación en el ámbito local tropezó en Santa Fe y cayó ante Unión por la mínima diferencia, en un partido en donde Huracán nunca encontró los caminos para vulnerar a Nereo Fernández y pecó de impreciso y nervioso con la pelota en los pies. Una pifia de Vismara en el área le permitió a Triverio marcar el único gol de la tarde para alegría de todo el pueblo tatengue que vio como su equipo conseguía sus primeros tres puntos en su retorno a la máxima categoría.

Formación de Unión: Fernández; Zurbriggen, Guerreño, Sánchez, Cardozo; Fabbro (Montero), Martínez, Rivas (Villar), Malcorra; Triverio (Coniglio) y Gamba. // DT: Leonardo Madelón

Formación de Huracán: Díaz; Nervo, Echeverría, Domínguez, Balbi (Moreno y Fabianesi; Vismara, Villarruel; Torassa (Borghello), Toranzo, Romero; Ábila. // DT: Néstor Apuzzo

Quilmes 0 - 1 Lanús: el clásico fue granate

En un partido del que se esperaba mucho más por las contrataciones que realizó el Cervecero y el buen juego que viene demostrando el Grana en el último tiempo, las situaciones de gol escasearon, reinaron las imprecisiones y se metió más de lo que se jugó, como suele suceder en los clásicos. Con la presentación de Buonanotte como titular, acompañado de otras caras nuevas, Quilmes no pudo vulnerar la valla de Monetti, flamante refuerzo de Lanús, y un buen anticipo de Silva en un tiro libre le dio al Granate el triunfo para empezar a alimentar la llama de la ilusión en busca del título.

Formación de Quilmes: Assmann; Scifo, Malrechauffe, Carli, Morales (Demelchori); Braña, Calello (Ilarregui); Gómez, Buonanotte; Fernández (Zacaría) y Bieler. // DT: Julio Falcioni

Formación de Lanús: Monetti; Araujo, Gómez, Braghieri, Velázquez; Ayala, Fritzler, Ortiz; Benítez (Valdez), Silva (Melano), Acosta (Di Renzo). // DT: Guillermo Schelotto

Argentinos Juniors 2 - 0 Atlético de Rafaela: el Bicho picó y cortó a la Crema

En su regreso a Primera División tras su corta estadía en la B Nacional, el Bicho de La Paternal no tuvo inconvenientes para superar a Atlético de Rafaela en su primera presentación. En un primer tiempo flojo, con pocas situaciones y poco fútbol, Argentinos se puso en ventaja gracias al gol en contra de Alexis Niz al fallar en un despeje y enviar la pelota contra su arco. De esta manera, los dirigidos por Sensini debieron salir en busca del empate, pero con más enjundía que ideas futbolísticas. Con el tiempo jugándole en contra y desperdiciando las pocas oportunidades para marcar que generaron, el Bicho apostó al contraataque y de esa manera llegó el segundo gol tras una buena jugada de Lenis, quien asistió a Gallego y finalmente fuera Franzoia el autor del tanto definitorio.

Formación de Argentinos Juniors: Ojeda; Flores, Matricardi, Freire; Lenis, Agüero, Iñiguez, Garré; Alaniz (Gallego); Franzoia (Álvarez) y Castillejos (Rinaldi). // DT: Néstor Gorosito

Formación de Atlético de Rafaela: Conde; Sacks, Niz, Ré, Krupzsky (Fernández); González, Serrano, Bastía, Eluchans; Marino (Depetris) y Orsini (Sosa). // DT: Roberto Sensini

Boca Juniors 3 - 1 Olimpo: debut, victoria y a pensar en la Copa

No cabe dudas que el Xeneize es uno de los pocos equipos que cuentan con dos o hasta tras planteles en cuanto a cantidad de jugadores se refiere, claro que esto fue necesario debido a que Boca disputará el torneo local pero también iniciará su participación en la Copa Libertadores mañana frente a Palestino. El domingo tuvo su primera presentación en el campeonato doméstico ante un Olimpo que si bien le empató el partido con el gol de Blanco (Gago había puesto en ventaja a su equipo), no pudo aguantar los embates de Boca, quien aumentó el resultado con el doblete del ingresado Sebastián Palacios y le dio el triunfo a un Xeneize claramente candidato a quedarse con el título.

Formación de Boca Juniors: Orión; Fuenzalida (Burdisso), Díaz, Torsiglieri, Monzón; Pérez, Cubas (Lodeiro), Gago; Martínez (Palacios), Calleri, Carrizo. // DT: Rodolfo Arrubarrena

Formación de Olimpo: Champagne; Parnisari, Furios, Moiraghi, Quiroga; Martínez, Cobo, Blanco (Porcari), Acosta; Encina (Klusener); Royón (Mansilla). // DT: Walter Perazzo

Sarmiento 1 - 4 River Plate: el Millo empezó con el pie derecho en Junín

El recientemente ascendido Sarmiento volvía a jugar en Primera División después de 32 años, y en su debut debió enfrentar a un River Plate que llegaba envalentonado tras la reciente consagración en la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo. Luego de unos primeros veinte minutos muy destacables del conjunto de Junín y un Millonario que no terminaba de engranar su juego colectivo, llegó el gol de Carlos Sánchez y el duro golpe que significó el 2-0 en el minuto 44 a través de Cavenaghi. En el complemento el local se vio obligado a ir en busca del descuento y logró presionar a River durante un buen rato hasta llegar al gol de Cuevas y alimentar las esperanzas del empate. Pero el elenco de Gallardo apretó el acelerador y estiró la ventaja con el doblete de Teo Gutiérrez para iniciar el campeonato con el pie derecho y ya pensar en el encuentro del jueves ante San José por Copa Libertadores.

Formación de Sarmiento: Rigamonti; Aguilar, Peppino, Coria, Casierra; Miloc (Hoyos), Spinaci, Scatolaro (Tamburelli); Luna, Sánchez (Pascucci); Cuevas. // DT: Sergio Lippi

Formación de River Plate: Barovero; Mayada, Pezzella, Balanta, Vangioni; Sánchez, Kranevitter (Ponzio), Rojas; Martínez (Pisculichi); Cavenaghi (Mora) y Gutiérrez. // DT: Marcelo Gallardo

Arsenal 0 - 1 Estudiantes: tijeretazo pincharrata

Con una pirueta de Israel Damonte, el Pincha logró la victoria por la mínima diferencia en su primera presentación en el Campeonato 2015, visitando a un Arsenal que no supo como vulnerar la valla defendida por Hilario Navarro. El encuentro fue vistoso, con situaciones, pocas, pero situaciones al fin, para ambos lados y un buen ritmo futbolístico en varios pasajes del encuentro. Sin embargo la apertura del marcador fue para el Pincha y cuando el primer tiempo estaba por llegar a su fin. Tras un centro de Gil, Damonte realizó una especie de tijera y decretó el único gol de la tarde para un Estudiantes que tendrá participación en la Copa Libertadores, mientras que el Arse deberá corregir muchas cosas para su próximo compromiso ante Huracán.

Formación de Arsenal: Andrada; Varga, Correa, Curbelo, Pérez; Carrera, Marcone (Fredes), Zaldivia, Chávez; Muñoz (Burzio) y Rasic (Pugh). // DT: Martín Palermo

Formación de Estudiantes: Navarro; Aguirregaray, Dominguez, Desábato, Pereira; Damonte, Gil; Auzqui (Miño), Barbona (Gil Romero); Cerutti (Rosso) y Carrillo. // DT: Mauricio Pellegrino

Belgrano 3 - 1 Nueva Chicago: el Pirata navegó con viento en popa

El Pirata y el Torito de Mataderos fueron los encargados de cerrar la primera fecha del certamen y dieron un buen espectáculo, que terminó con alegría celeste gracias a los goles de Escudero, Óbolo y el golazo de Zelarrayán. El encuentro lo tuvo a Belgrano rápidamente en ventaja, cuando a los 3 minutos Escudero decretó el 1-0 tras un córner y en el minuto 20 Óbolo aprovechó un rebote que dio el travesaño luego del tiro libre de Zelarrayán. Cuando parecía que el conjunto de Zielinski tenía todo controlado y podía golear, llegó la tonta expulsión de Barrios, lo que obligó al DT a sacar a Rigoni para poner un defensor (Lema). Fue entonces cuando Chicago se animó y fue en busca del descuento, y a los 42 minutos Pérez le cometió penal a Acevedo y Lentini lo cambió por gol. El segundo tiempo dejó mucho que desear, con un Belgrano abroquelado muy atrás y un Torito que no encontraba la manera de igualar las acciones. Cuando restaban cuatro minutos para el final, el Chino Zelarrayán puso cifras definitivas para calmar al pueblo celeste con un golazo desde afuera del área y desatar la fiesta en las tribunas.

Formación de Belgrano: Olave; Saravia, Barrios, Pérez, Escudero; Rigoni, Farré; Prediger, Zelarrayán; Óbolo y Márquez. // DT: Ricardo Zielinski

Formación de Nueva Chicago: Sánchez, Galarza, Masuero, Acevedo (Puch), Arias; Gagliardi (Ruiz), Lemos, Ramírez (Defederico), Prichoda; Solignac y Lentini. // DT: Omar Labruna

TÉCNICOS QUE DEBUTARON

MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús (58 años), debutó como entrenador en el Club Lanús en 1989, pasó por Estudiantes, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón, Los Andes, Monarcas Morelia, Boca, San Lorenzo y Racing. En el 2005 tuvo su primer ciclo en Vélez, logrando que su equipo se adjudicara el Torneo Clausura de aquel año. Tras dar por finalizada etapa en Central, decidió volver al Fortín.

AMÉRICO GALLEGO

Nacido el 25 de abril de 1955 en Córdoba (59 años), debutó como entrenador en River en el año 1994. Luego pasó por Independiente, Toluca, Tigres de México y Colo Colo. Su primer ciclo en Newells fue en el 2004, logrando el Torneo Apertura. Su última vez al frente de un equipo fue en Independiente, en la temporada 2012/13. Para esta temporada decidió volver al ruedo y regresar a la Lepra tras diez años.

CARLOS MAYOR

Nacido el 5 de octubre de 1965 en Buenos Aires (49 años), debutó como entrenador en Argentinos Juniors en el año 2011. Posteriormente dirigió en Almagro, Atlanta y Godoy Cruz. El fin de semana debutó como DT de San Martín de San Juan justamente ante el Tomba, su ex club.

JULIO CÉSAR FALCIONI

Nacido el 20 de julio de 1956 en Buenos Aires (58 años) debutó como entrenador en Vélez en el año 1999. Pasó por Olimpo, Banfield, Independiente, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, All Boys y Universidad Católica, su último equipo antes de recalar en Quilmes para esta temporada.

EDUARDO COUDET

Nacido el 12 de septiembre de 1974 en Buenos Aires (40 años), debutó como entrenador el viernes pasado ante Racing. Luego de retirarse en el 2011 vistiendo los colores del Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos, decidió afrontar su primera experiencia como DT al mando de su querido Rosario Central.

