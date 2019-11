Resultado Colo Colo - Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2015 (2-0)

23:10 ¡Nos despedimos en VAVEL! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la transmisión! ¡Nos encontramos mañana, con más de la Copa Bridgestone Libertadores!

23:00 Gonzalo Fierro, capitán y mejor jugador del partido: "Contento, independiente del premio personal. Es un mérito de todo el equipo. Es la gran oportunidad que tenemos. Estuvimos mucho tiempo afuera de esta copa. Hicimos las cosas bien, ante un rival dificil. Tuvimos la paciencia suficiente para marcar los goles. No sé si es el mejor partido del 2015. En el campeonato llevamos cuatro victorias seguidas. Siempre los primeros partidos son complicados. Había mucha expectativa, la gente está muy entusiasmada con este Colo Colo que tiene hambre, esperamos poder seguir de la misma forma.", dijo el lateral derecho a los micrófonos de FOX Sports.

22:58 ¡FINAAAAAAAAAAAAAL! ¡ GANÓ COLO COLO ! ¡COLO COLO 2-0 ATLÉTICO MINEIRO!

90+1' Se van a recuperar tres minutos.

89' La transmisión elige a Gonzalo Fierro (Colo Colo) como El Jugador del Partido.

84' Cambio del Colo Colo: Se retira ovacionado Felipe Flores e ingresa Claudio Baeza.

82' Falta de Jémerson (Atlético Mineiro) sobre Luciano Vecchio (Colo Colo). Amonestado el jugador brasileño.

77' 'Ole, ole, ole', se escucha en las tribunas del Monumental ante el toque de la pelota de los jugadores del Cacique.

75' Cambio del Atlético Mineiro: se retira Jô, ingresa Zezinha.

75' Cambio de Colo Colo: sale Juan Delgado y entra Luciano Vechhio

74' ¡HORRIBLE! El remate de Dodô (Atlético Mineiro), a la tribuna.

67' Esteban Paredes (Colo Colo) definió de cabeza en área pequeña tras una gran jugada de Jean Beausejour (Colo Colo). Colo Colo 2-0 Atlético Mineiro.

67' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLO COLO! ¡MARCA ESTEBAN PAREDES!

66' ¡FLORES! Lo tuvo Felipe, tras una falta cobrada por Esteban Paredes (Colo Colo), el autor del gol intentó colocarla en el ángulo derecho de Víctor (Atlético Mineiro), pero el balón se perdió fuera.

64' Cambio del Atlético Mineiro: Se retira Leandro Donizete e ingresa Dodô.

61' Esteban Paredes (Colo Colo) remata desviado.

59' Falta de Leonardo (Atlético Mineiro) sobre Humberto Suazo (Colo Colo)

57' Repasamos el gol de Felipe Flores que tiene en ventaja al equipo local desde el minuto 39:

55' Cierre notable de Jemerson (Atlético Mineiro), queda algo sentido Felipe Flores (Colo Colo)

50' Fierro salva a Colo Colo de un posible gol en un contragolpe endiablado del Atlético Mineiro.

49' ¡HUUUUUUUUUUY! ¡Cerca el cabezazo de Juan Delgado (Colo Colo)!

48' Remate de Jaime Valdés (Colo Colo), desviado.

47' Amonestado Leonardo Silva (Atlético Mineiro)

47' Tiro libre al borde del área para Colo Colo. Falta sobre Juan Delgado.

46’ Colo Colo vuelve con un cambio: Leonardo Cáceres ingresa en lugar de Julio Barroso

22:09 Comienza la segunda parte.

21:52 Termina el primer tiempo en el Estadio Monumental de Santiago. Está en ganancia Colo Colo, 1-0 sobre Atlético Mineiro.

45' Se va a recuperar un minuto.

44' ¡HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUY! ¡El travesaño salvó al Atlético Mineiro del segundo! ¡Paredes (Colo Colo) intentó colocarla pero dio en el travesaño!

39' Felipe Flores (Colo Colo) se internó por sector derecho, encaró hacia el centro y remató de 40 metros, la potencia, y un grosero error de Victor (Atlético Mineiro), propició el 1-0 que pone en ventaja al conjunto de Pedreros sobre el Galo.

39' ¡GOL DE COLO COLO! ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE FELIPE FLORES!!!!!!

39' Centro de Botelho (Atlético Mineiro), despejaba Barroso (Colo Colo)

38' Remató Paredes (Colo Colo). La defensa del Galo la acabó mandando al lateral.

38' Falta de Leandro (Atlético Mineiro) sobre Jaime Valdés (Colo Colo).

37' Esteban Paredes (Colo Colo) se iba en velocidad, pero Leandro (Atlético Mineiro) cerraba justo a la hora de rematar.

34' Notable Vilches (Colo Colo) cerrando lo que era un remate de Jesús Dátolo (Atlético Mineiro) . El 2 albo se hace fuerte en área propia.

31' Mano clarísima en el área de Mineiro. Vigliano dice que no hay nada.

30' Van treinta minutos de juego. Se cumple el primer tercio del partido.

29' Esteban Paredes (Colo Colo) cae en fuera de lugar.

28' Remate de Patric (Atlético Mineiro), responde bien Villar (Colo Colo)

23' Sprint de Felipe Flores (Colo Colo) por sector derecho. Pedro Botelho (Atlético Mineiro) despeja al lateral.

21' Se genera un tumulto tras una infracción. Tiro libre para Colo Colo.

16' Disparo de Juan Delgado (Colo Colo), responde bien Víctor (Atlético Mineiro)

15' Remate de Donizete (Atlético Mineiro), el meta paraguayo Justo Villar (Colo Colo) la envía al córner.

12' Remate de Luan (Atlético Mineiro) que se va desviado.

7' ¡Llega el albo! Balón largo de Humberto Suazo (Colo Colo) hacia Juan Delgado (Colo Colo), quien se acomoda y remata a las manos de Víctor (Atlético Mineiro).

3’ ¡Se lo perdió Atlético Mineiro! Centro de Jesús Dátolo y lo falla Jemerson en área chica.

1' Esteban Paredes (Colo Colo) recibe dentro del área pero está en fuera de lugar

22:05 ¡YA JUEGAN COLO COLO Y ATLÉTICO MINEIRO!

20:58 Se demora la salida del Atlético Mineiro.

20:55 ¡APARECE EL EQUIPO POPULAR!

20:54 Está por salir Colo Colo hacia el terreno de juego.

20:50 Lleno total en el Monumental de Santiago para el retorno de Colo Colo a la Libertadores después de cuatro años.

20:45 También es final en Defensores del Chaco, Asunción, donde el Sporting Cristal peruano, que ganaba 0-2, acabó por igualar 2-2 ante el local, Guaraní.

20:45 Cae el primer resultado final de esta noche, Palestino de Chile cae 0-2 ante Boca Juniors con tantos marcados por Andrés Chávez y Sebastián Palacios.

Los jugadores del conjunto de Belo Horizonte destacan la importancia del máximo certámen continental clubista. Buscan el bicampeonato (consiguieron el lógro máximo en 2013)

Así entrenaba en la jornada de ayer el primer equipo del Atlético MG, en el Estadio Monumental

Por Copa Bridgestone Libertadores el Colo ha disputado 211 partidos, con 85 triunfos, 48 empates y 78 derrotas. Ha marcado 312 goles y encajado 297. Como local, cuenta con 22 partidos ganados, 21 igualdades y 21 caídas

Es el partido 300 (119 ganados, 72 empates, 108 perdidos) del conjunto albo a nivel internacional. En detalle:

51 partidos vs. equipos de Argentina,

49 partidos vs. equipos de Brasil,

46 partidos vs. equipos de Chile,

34 partidos vs. equipos de Paraguay,

29 partidos vs. equipos de Ecuador,

21 partidos vs. equipos de Uruguay,

18 partidos vs. equipos de Venezuela,

15 partidos vs. equipos de Perú,

12 partidos vs. equipos de Colombia,

12 partidos vs. equipos de México,

9 partidos vs. equipos de Bolivia,

2 partidos vs. equipos de Costa Rica,

1 partido vs. equipo de Yugoeslavia.

Así llegaba el equipo colocolino al Monumental

Patric - Leonardo Silva - Jamerson - Pedro Botelho

Leandro Donizete - Rafael Carioca - Luan - Jesús Dátolo

Maicosuel - Jô

Colo Colo (4-2-1-3) formará con:

Justo Villar

Gonzalo Fierro - Christián Vilches - Julio Barroso - Jean Beausejour

Esteban Pavez - Jaime Valdés

Humberto Suazo

Juan Delgado - Esteban Paredes - Felipe Flores

El árbitro del partido será el señor Mauro Vigliano, de Argentina.

Los últimos cinco de Atlético Mineiro:

07/12/14 empate 0-0 en Botafogo (Brasileirao 2014)

21/01/15 victoria 4-2 - Shakhtar Donetsk (amistoso)

01/02/15 victoria 2-0 - Tupí (Campeonato Mineiro)

07/02/15 victoria 0-2 en Mamoré (Campeonato Mineiro)

14/02/15 victoria 2-1 - Demócrata (Campeonato Mineiro)

01/02/15 victoria 0-2 en O'Higgins (Clausura 2015 chileno)

04/02/15 victoria 1-3 en Unión Española (Clausura 2015 chileno)

07/02/15 victoria 4-1 - Barnechea (Clausura 2015 chileno)

14/02/15 victoria 1-2 en Antofagasta (Clausura 2015 chileno)

El empate como local ante Atlético Nacional tras la ventaja de 1-0 que traían los cafeteros desde Colombia marcó la eliminación del Galo en octavos de final de la edición pasada, cuando eran los campeones defensores. A continuación, los goles de ese partido.





¡Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la Copa Bridgestone Libertadores en VAVEL.com! En esta oportunidad les llevaremos minuto a minuto y en directo desde el Estadio Monumental de Santiago, el partido que disputarán Colo Colo, que vuelve a la Libertadores tras cuatro años de ausencia y el campeón de la edición 2013, Atlético Mineiro de Brasil.