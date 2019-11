Historial: El Diablo manda

Una diferencia de tal magnitud uno piensa que se da hace tiempo atrás y que la Academia viene acortando esa brecha, sin embargo no es así. Porque de los últimos 18 duelos que disputaron los vecinos, el Rojo se impuso en diez, empataron cinco veces y apenas en tres ocasiones la Acadé salió victorioso.

Racing no sólo quiere cortar la racha de Independiente en el nuevo estadio, sino también desde el viejo estadio conocido como la "Doble Visera" ya en que en los últimos diez encuentros visitando terreno Diablo apenas pudo llevarse un punto producto de un empate y nueve derrotas sobre 30 puntos disputados. En el remodelado Libertadores de América, Racing nunca pudo cosechar un punto, fueron cinco partidos y los cinco terminaron en derrotas. Claramente la cancha de Independiente ha sido una pesadilla: de 104 partidos que jugaron 42 fueron para el Rojo, 26 para la Academia e igualaron en 36 oportunidades. La última victoria blanquiceleste en el estadio del Rojo fue en el Clausura 2001 por 1 a 0 con gol de Estevez.

En el historial general la diferencia es amplia de Independiente que lo domina con 79 victorias sobre 57 de Racing con 65 pardas entre ellos. Entre los que se dividen en el fútbol amateur, en el cual disputaron 18 partidos con ocho victorias por lado y dos empates, mientras que en la era profesional disputaron 183 en los que el Rojo se impuso en en 71, la Academia en 49 e igualaron 63 veces.

Los últimos diez enfrentamientos:

Apertura 2009: Racing 1 vs. Independiente 2.

Clausura 2010: Independiente 1 vs. Racing 0.

Apertura 2010: Independiente 1 vs. Racing 0.

Clausura 2011: Racing 2 vs. Independiente 0.

Apertura 2011: Racing 1 vs. Independiente 1.

Clausura 2012: Independiente 4 vs. Racing 1.

Inicial 2012: Racing 2 vs. Independiente 0.

Final 2013: Independiente 2 vs. Racing 0.

Campeonato 2014: Independiente 2 vs. Racing 1.

Campeonato 2015: Racing 1 vs. Independiente 0.