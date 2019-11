No hay lugar para todos

River tiene un objetivo grande: ser campeón, una vez más, de la Copa Libertadores. Es por eso que Rodolfo D'Onofrio puso manos a la obra rápidamente y le está cumpliendo con creces a Marcelo Gallardo: llegaron Germán Lux (arquero), Javier Pinola (defensor central), Enzo Pérez (Volante) e Ignacio Scocco (delantero) y pueden venir dos jugadores más. Refuerzos de lujo para afrontar la serie de octavos de final ante Guaraní.

En contrapartida, hay un equipo titular firme y varios relevos que no supieron aprovechar sus oportunidades, que seguramente tendrán vía libre para irse a otro club para tener más continuidad y no quedar relegados. Estos futbolistas no son tenidos en cuenta por el Muñeco.

Arturo Mina

El ecuatoriano llegó como una de las bombas del mercado de pases del invierno. Fue figura del sorprendente Independiente del Valle revelación de la Libertadores 2016, llegando a la final tras eliminar a River y Boca. Además, estaba afianzado en su selección. Llegó, ganó la Recopa y fue titular durante su primer semestre, formando dupla central Con Jonatan Maidana. Sin embargo, El Rey fue perdiendo terreno con actuaciones no tan convincentes y como agravante, en la dura derrota por 4-2 ante Boca, tuvo una actuación para el olvido. Desde entonces, perdió el lugar con Lucas Martínez Quarta, que jugó la final de la Copa Argentina y lo que va de 2017.

En la pretemporada de verano, Mina le anotó un gol a Boca, en Mar del Plata. Sin embargo, corrió muy desde atrás en la consideración del DT y es por eso que busca otro destino, que puede ser México. River invirtió 3.000.000 de dólares por el zaguero ecuatoriano, jugó 20 partidos y anotó dos goles oficiales: a Talleres, por el torneo, y a DIM, en la Copa Libertadores.

Joaquín Arzura

El volante que vino desde Tigre a comienzos de 2016 llegaba como posibilidad de buen recambio en el círculo central. No ha tenido grandes oportunidades y cada vez que era titular, era un partido donde Gallardo apostaba a la rotación y a un mix. Así y todo, perdió total consideración sobre todo con la vuelta de Ariel Rojas, y hoy por hoy está incluso debajo de Iván Rossi. Lleva 19 PJ y un gol, a Unión en la Copa Argentina anterior, que River ganó. Tiene una oferta de España para seguir su carrera.

Nicolás Domingo

El jugador surgido del semillero del club, que el año pasado inició su cuarta etapa en el club tras haberse destacado en Banfield. Nico no hizo pie, a pesar de haber sido titular durante la primera parte de 2016. Tuvo la oportunidad de ser titular (reemplazando a Leo Ponzio) fue ante Tigre, en la fecha 20 del torneo, pero no rindió y desde entonces no tuvo mayores chances. Que vaya a Newell's como parte de lago por Denis Rodríguez es una de sus posibilidades. En esta última etapa disputó 24 encuentros, con un gol, a Belgrano en el Transición 2016.

Iván Alonso

El delantero uruguayo fue pedido expreso de Marcelo Gallardo, quien lo conocía de Nacional de Uruguay. No era para menos: el Terrible anotó 55 goles en 88 partidos en el Bolso. Así que llegó a inicios de 2016 a cambio de U$S 800.000 (más el intercambio por Tabaré Viudez). Alonso, a pesar de las críticas por su edad, tuvo bastante continuidad en su primer semestre, formando delantera con Lucas Alario. Luego del receso invernal, perdió la pulseada con Sebastián Driussi.

Su momento de mayor protagonismo fue en la Final de la Copa Argentina 2016, ante Rosario Central, anotando el gol de la victoria, el título y el pasaporte a la Libertadores 2017. No obstante, víctima de tantas lesiones y ya con 37 años, aunque no hayan tantos atacantes en el plantel, definitivamente quedó un escalón debajo de Marcelo Larrondo y su ida de River es factible. Marcó 7 goles en 39 cotejos.

Tomás Andrade

El enganche de las juveniles, quien tuvo una breve experiencia en el fútbol inglés, regresó para ser titular y ganarse un lugar en el primer equipo. Andrade debutó ante Vélez, en el Transición 2016, y hasta se lo llegó a comparar con Andrés D'Alessandro. No obstante, a pesar del respaldo del DT, el juvenil no pudo hacer pie y no tuvo grandes partidos como para ganarse el puesto, más allá de algunos chispazos de calidad.

Aunque jugó el último partido ante Colón (lleva en total 26 PJ), que se vaya a préstamo a otro club es una buena chance para foguearse y regresar más maduro, cosa que le sirvió a varios juveniles riverplatenses.