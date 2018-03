Gastón Esmerado: "Hice mucho hincapié en que teníamos que traer a un delantero más"

El Cele volvió a caer en esta Superliga y no logra superar a Olimpo en la tabla de los promedios. Los dirigidos por Gastón Esmerado no lograron sumar en lo que va del año y es algo que preocupa y mucho.

Pese a que el elenco de Turdera no mereció perder debido a su despliegue en la cancha, mismo Gastón Esmerado aseguró que “Hasta el gol de ellos (Talleres) veníamos haciendo las cosas bien, quizás no éramos profundos pero teníamos dominado el partido”, pero lo cierto es que la T fue más efectiva y se pudo llevar los tres puntos a casa. El gol llegaría a los 35’ minutos del primer tiempo de la mano de Junior Arias, tras una muy buena asistencia de Joao Rojas, que lo dejó con el arco libre y éste solo tuvo que empujarla para entonar el grito sagrado. Entrando en los últimos cuarenta y cinco minutos el ex DT de Guillermo Brown de Puerto Madryn dijo “En el segundo tiempo intentamos, pero quizá no fuimos tan profundos ni tan claros pero con ganas de ir a buscar el partido, tuvimos varias ocasiones que pegaron en los palos… creo que el empate hubiera sido justo”.

El partido fue muy variado en cuanto al manejo del balón, Temperley al igual que Talleres, tuvieron sus momentos donde iban al ataque y tuvieron muchas chances, los cambios del Gato hicieron de un Cele más ofensivo y ante la necesidad de sumar puntos fue con todo a buscar aunque sea un empate.

Entre otras cosas, el Gato elogió a sus refuerzos de cara al último tramo de la Superliga: “Estoy muy conforme con Federico Fattori, ha recuperado muchas pelotas, entregó muy bien” y también se refirió al ex Berazategui, Fernando Brandán: “Te da un plus, es un jugador importante que cuando esté a pleno le va a dar mucho al equipo, es una pieza que a la larga nos va a servir mucho”. Aunque no todo es color de rosas, el DT del Cele fue crítico en la no incorporación de un 9: “Hice mucho hincapié en que teníamos que traer un delantero más y un mediapunta o un enlace, lamentablemente no lo pudimos traer, porque nos confiamos con un jugador que se fue a otro club y como se cayó esa opción se cayó la segunda”. Después agregó: “En esas posiciones en un mercado de verano no hay mucho para elegir, entonces para traer por traer elegimos que nos íbamos a arreglar con lo que tenemos aunque era lógica la falencia de este equipo en ataque, ya la habíamos visto el año pasado pero hay que potenciar lo que tenemos y darle confianza a estos muchachos que la verdad vienen haciendo un trabajo muy bueno”.

Además se refirió al partido al próximo partido del Gasolero en la Bombonera ante nada más ni nada menos que Boca Juniors: “Somos un grupo emocionalmente muy fuerte y tenemos que estar muy atentos a todos los detalles, porque equipos de esa jerarquía no perdonan”.