Entrevista. Gastón Aguirre: “Si estamos todos unidos y pensamos en positivo no tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar”

Gastón Aguirre, actual defensor y referente de Temperley nació un 11 de noviembre de 1981 en la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Él salió del semillero del club, debutó el 13 de agosto del 2000 ante San Telmo, cuando ingresó en el lugar de Claudio Arrebillaga y jugó su primer partido como titular el 26 de ese mismo mes, ante Almirante Brown. El “Tonga” en esa etapa disputó 69 partidos e hizo 4 goles (Argentino de Rosario, Sarmiento, Argentino de Quilmes y Merlo), su último encuentro fue ante Argentino de Rosario en donde el Cele perdió 1 a 0 y él se fue expulsado.

Luego de esto, continuó su carrera en Olimpo de Bahía Blanca, un año más tarde fue transferido a Newell’s Old Boys de Rosario, donde se quedaría cuatro años en el club “Leproso”, su buena performance hizo que San Lorenzo de Almagro despierte su interés en el central. Sin embargo, su rodilla derecha le jugó una mala pasada y tras cinco intervenciones quirúrgicas y una inactividad de dos años y dos meses, regresó al club que lo vio nacer. Así es como desde 2012 hasta hoy en día el “Tonga” Aguirre, con 3 ascensos y mas de 200 partidos vistiendo la casaca “Gasolera” es ídolo de la institución.

- ¿Cómo venís con la recuperación?

- Bastante bien, día a día voy mejorando y ya tratando de ponerme bien físicamente para dentro de poco ya tener el alta definitiva.

- ¿Cómo vivís vos desde lo anímico y desde lo físico tu recuperación?

- Bien, porque tenemos confianza y fe de que podemos revertir esto. Esto podía llegar a pasar, no es algo que nos sorprenda así que estamos confiados de que vamos a sacar esto adelante.

- ¿Cuánto te falta para recuperarte de tu lesión?

- Creo que la semana que viene ya voy a estar con el alta definitiva, ya no tengo dolor, el miedo más que nada pasa por la cabeza, tengo que tomarlo con calma, tengo 36 años, no soy un pibe, así que tranquilo.

- ¿Cómo se encuentra el plantel psicológicamente después de estas dos derrotas consecutivas y la seguidilla que se viene contra dos equipos grandes del fútbol argentino?

- Los partidos los tenés que jugar, no podes elegir contra quien jugar y todos queremos jugar contra Boca en La Bombonera. Es un partido para disfrutarlo. Las dos derrotas dolieron porque pensábamos que podíamos sacar puntos pero esto se vive de partido a partido, ya lo que paso quedo atrás, ahora hay que corregir errores. Además estamos tranquilos porque a Boca es un rival que se le puede ganar, queremos ser la tapa de los diarios.

- Pasaste muchos momentos dentro del club, ¿Cómo calificas este momento que dentro de la historia de Temperley? ¿Es igual que la del año pasado o podes hacer alguna comparación?

- Es exactamente lo mismo, todos los años es lo mismo, es así, es fútbol. El club hoy es una institución modelo, tenés el apoyo de la gente donde llenan la cancha, alientan hasta el final, y no se dan los resultados, nada más, estamos tranquilos, sabemos que dejamos todo en cada partido. Vamos a dar pelea hasta el final, no nos den por muertos.

- ¿Cuándo te lesionaste la rodilla te hizo recordar a todas las lesiones que tuviste o estas más fuerte desde lo mental?

- No, ya no me pasa nada, va a ser lo que Dios quiera, ya lo que vengo viviendo en el club estos cinco años estoy en manos de él, tanto lesionarme como dejarme hacer lo que más me gusta.

- ¿Qué necesita cambiar el equipo en base al funcionamiento para poder revertir esta mala situación?

- No creo que haya que cambiar nada, nosotros con Talleres tuvimos treinta y cinco minutos dominados y en una jugada que hicieron nos convirtieron y creo que no hicieron más nada, después creo que si seguimos jugando el torneo como lo venimos haciendo vamos a sacar muchos puntos, estar en zona de descenso es muy estresante para todos, hay que ir a buscar los puntos como sea y eso influye mucho en la cabeza.

- ¿Qué significó la vuelta de Fernando Brandán para el equipo?

- Es bueno que el jugador quiera volver al club, se lo nota que está muy comprometido, quiere mucho al club y va a demostrar la calidad de jugador que es. Al igual que todos los que quieren venir quieren sacar de esta situación a Temperley.

- ¿Qué influencia sentís que tenés vos como un referente de este equipo en esta situación?

- Yo soy uno de los más grandes, soy un jugador salido del club y eso a veces repercute mucho, trato de estar siempre, de apoyar de mi lado que a veces se hace difícil por todo lo que se dice y uno por más que no quiera, lo termina absorbiendo. Pero bueno, son las leyes del juego donde estamos acostumbrados a jugarlas y poder sacar esto adelante que es lo primordial, que a Temperley le vaya bien.

- ¿Qué mensaje le podes dar al hincha de Temperley?

El hincha ya sabe cómo vivimos el futbol nosotros, hace cinco años estamos acá y sabe que vamos a dejar todo hasta último momento, nosotros hoy estamos en primera división porque no bajamos los brazos en una final con Platense que hicimos el gol en el minuto noventa y cuatro y lo ganamos por penales. Asi que a partir de esa base sabemos que no hay que darse por muerto, no hay que tirarse abajo porque sabemos que de esto se saca adelante entre todos juntos. Temperley se caracteriza por ser una familia y si estamos todos unidos y pensamos en positivo no tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar.