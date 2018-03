Previa Argentinos Juniors - Boca Juniors: más que un cierre de fecha

Google Plus

Los nombres Diego Armando Maradona y Boca Juniors, volverán a juntarse este lunes cuando, en la Paternal, la Asociación Atlética Argentinos Juniors reciba al puntero de la Superliga en el último partido de la fecha 18. Sin dudas para 'El Bicho' un triunfo significaría muchísimo ya que cada vez se ve mas desligado del descenso y aspira terminar esta Superliga en los puestos que clasifican a la próxima Copa Sudamericana. Por su parte, el conjunto de la ribera, sabe que, si se dan los resultados esperados, podría llegar a quedar a 12 puntos de su escolta Talleres y el técnico, Guillermo Barros Schelotto, no quiere dejar pasar esta oportunidad.

Sin dudas las dimensiones de la cancha son un factor clave a favor del 'Bicho' y esto podría perjudicar al juego de Boca Juniors. Los jugadores de ambos equipos aspiran a que sea un gran partido.

A sumar para levantar

Los dirigidos por Alfredo Berti no han tenido su mejor comienzo en este 2018 con apenas 2 partidos ganados, 2 perdidos y un empate bajaron muchos puestos y ya no se encuentran en la clasificación a la Copa Sudamericana. La peor parte es que los puntos de Argentinos, al haber ascendido el año pasado, dividen doble y esto hace que, de no sumar, bajen de manera tajante posiciones y queden en zona de descenso. El último encuentro contra Talleres, dejó una triste imagen del conjunto de la Paternal cayendo 2-0 en Córdoba; pero tras el entrenamiento del viernes con su gente, los jugadores se notaron confiados y recibieron el apoyo de cara a este gran partido que se viene por delante.

Sin estrellas en la Paternal

Todavía lamentando las lesiones de Lucas Barrios y Leonardo Pisculichi, el equipo que pararía Berti para enfrentar al xeneize, el lunes por la noche, no recibiría grandes cambios de aquel que enfrentó a Talleres el partido anterior. Aún así el DT no confirmó ningún jugador y, durante la practica del día viernes, propuso varios cambios en los equipos que planteó con algunas variantes.

Todavía se puede estar más arriba

Tras un triste empate en Lima, el xeneize espera volver a ganar en la Superliga y despegarse cada vez más del resto de los equipos. Sin dudas, el gran nivel individual que tienen los jugadores se ve proyectado en la cancha, esto es lo que hace que Boca sea, ampliamente, superior a la gran mayoría de los equipos y si a eso le sumamos que el xeneize no pierde hace 7 partidos, se hace todavía mas grande la grieta que se genera con el resto de los equipos.

Pero lo que aún no han encontrado los Schelotto en su plantel, es el juego colectivo. Ya que han sido superior a sus rivales, pero no logran generar un juego vistoso y esto hace dudar del nivel colectivo que tiene Boca en su plantel.

Doble competencia = Doble preocupación

El comienzo de la doble competencia para Boca llego con malas noticias. Al parecer el 'Apache' no sería de la partida contra el 'Bicho' ya que padece un fuerte dolor de hombro, producido en el encuentro por Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

A pesar de que Guillermo Barros Schelotto dijo públicamente que aún no tiene confirmado el equipo que saldrá el día lunes a enfrentar a Argentinos Juniors, todo indicaría que contaría con la vuelta de Nández y, ante la posible ausencia de Tévez, se disputarían el puesto entre Bou y 'Wanchope' Abila. Tampoco se descarta la posibilidad de que jueguen Junior Benítez y Espinoza, por Cardona y Pavón. También es muy factible que Sebastián Peréz ingrese por Wilmar Barrios, quién llegó a la 5ta amarilla contra San Martin de San Juan y no podrá jugar en la Paternal.

Amplia diferencia en el historial, últimos enfrentamientos complicados

Si bien la diferencia en el historial es ampliamente favorable a Boca, le lleva 35 partidos al conjunto de la Paternal, los últimos enfrentamientos han sido complicados para los xeneizes. De los ultimos 6 encuentros han empatado 4, perdido uno y apenas ganado uno, aquel recordado encuentro donde el 'Apache' fue a trabar de manera brutal y acabó fracturando al joven mediocampista del 'Bicho', Ezequiel Ham.

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo de Transición 2016, dónde el 'Bicho' le ganó 1-0 al 'Xeneize' con gol de Gonzalo Bueno, partido en el que una vez más Argentinos hizo valer las medidas de la cancha y cortó rápidamente los ataques del conjunto de la ribera.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Chavez; Sandoval, Torrén, Bojanich, Benítez; Machín, Barboza, Mac Allister; Cabrera, González y Batallini.

DT: Alfredo Berti

Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Vergini, Magallán, Fabra; Nandéz, S. Pérez, Reynoso; Benítez, Ábila y Espinoza.

DT: Guillermo Barros Schelotto