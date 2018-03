Los citados para enfrentar a Olimpo

Google Plus

El técnico rosarino confeccionó una lista de 19 jugadores, para enfrentar al equipo Aurinegro. Los elegidos son: Mariano Andújar, Daniel Sappa, Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Gastón Campi, Nicolás Bazzana, Lucas Diarte, Rodrigo Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez, Bautista Cascini, Nicolás Talpone, Jacob Murillo, Pablo Lugüercio, Lucas Melano, Juan Otero, Mariano Pavone y Bautista Cejas.

La novedad es la vuelta de Tuta Cejas, que luego de jugar con la Reserva del club, vuelve a la lista de concentrados. Los otros retornos son los de Lucas Rodríguez, Lucas Melano, Gastón Campi y Juan Otero; que habían sido preservados la fecha pasada para el partido de Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo de Uruguay.

Por otra parte, el ex Boca Juniors Fernando Zuqui y el ex Godoy Cruz de Mendoza Gastón Giménez no estarán presentes para el enfrentamiento del lunes. El mendocino llegó a la quinta amarilla frente a Huracán y deberá cumplir una fecha de suspensión. Mientras que, el formoseño, va a ser preservado por decisión del cuerpo técnico debido a la cantidad de partidos que jugó en lo que va del año. El zaguero central Fabián Noguera, que había sido titular en Parque Patricios, y el ecuatoriano Christian Aleman, que ingresó unos minutos, también se quedaron afuera de la lista.

El equipo que saldría a la cancha el lunes para jugar ante el Aurinegro serían: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gastón Campi, Lucas Diarte; Bautista Cascini, Iván Gómez, Jacob Murillo; Lucas Rodriguez; Juan Otero y Lucas Melano.