El Cele buscará el respiro que necesita en Santa Fe.

Este Lunes a las 19 en el estadio 15 de Abril, en la provincia de Santa Fe, se medirán Unión de Santa Fe y Temperley. El equipo de Gastón Esmerado viene de un empate injusto en Turdera, donde jugó un partido muy bueno, con muchas llegadas de gol y poca fortuna. Mientrás que el equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de un 0 a 0 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El partido será transmitido por Fox Sports, va a ser uno de los partidos "gratuitos" de este fin de semana. Se va a poder ver por la pantalla de Fox Sports 2 y por Fox Sports Premium.

Temperley tiene un presente no muy sencillo, está en una zona complicada en la tabla de descensos y sabe que necesita ganar si o si para poder respirar un poco y engrosar el promedio. Por errores propios y mala fortuna, no pude conseguir la victoria en los últimos dos partidos, vs Newell's y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Todo su plantel está decidido a dar todo el Lunes y buscar los tres puntos muy necesarios.

Unión de Santa Fe, se encuentra actualmente en zona de Copa Sudamericana, nada mal para el equipo de Leonardo Madelón. Se encuentra décimo en la tabla de posiciones, a 10 puntos del escolta del torneo, Talleres de Córdoba.

Es un partido con un historial amplio, que arrancó en el año 40, en la Segunda divisón del fútbol Argentino. Ese partido fue a favor del gasolero, obteniendo una gran victoria por 4 a 0.

Un gran partido, que nuestros seguidores de la época recordarán con alguna lagrima de emoción, es aquella final del año 1974, por el Ascenso desde la Primera B a la Primera A. Aquella final, tuvo su primer encuentro donde salió 0 a 0, y el segundo encuentro fue 1 a 1 con un gol de Ruben Oscar Di Bastiano, dándole a Temperley el campeonato.

Este historial está a favor de Unión de Santa Fe, con 35 partidos ganados sobre 85 jugados, mientras que Temperley ganó 23 de esos 85 y los restantes 27 partidos, terminaron en empate.

El último encuentro entre estos dos equipos fue en el torneo 2016/17 en el mismo estadio donde se enfrentarán este Lunes. Ese partido finalizó 2 a 1 a favor del local.

Posibles formaciones:

Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Wiliams Riveros, Matías Nani, Marco Pinto; Fernando Brandán, Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo; Emiliano Ozuna, Fabián Muñóz y Santiago Giordana.

Unión: Nereo Fernández; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Franco Fragapane, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano.