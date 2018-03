Gastón Esmerado: "Si nos toca irnos, ésta es la manera, yendo a buscar los partidos"

Google Plus

El único "logro" del técnico Gasolero en esta segunda etapa de la Superliga fue cortar una racha negativa de 585 minutos sin convertir un gol. Excluyendo ese pseudo logro, Temperley no logra hacer 5 pases seguidos, no logra cerrar una jugada de gol, ya sea por malas decisiones o mala suerte, y no encuentra a los jugadores titulares para dos partidos seguidos. Otro claro ejemplo fue el partido que Temperley acaba de perder por 2 a 1 de local, en el Beranger frente a un Huracán que con muy poco, le hizo mucho.

En su conferencia de prensa, el "Gato" Esmerado abrió el paraguas y dijo que: "Si nos toca irnos, ésta es la manera, yendo a buscar el partido como hizo hoy el equipo", haciendo referencia al partido de ayer vs Huracán. Y a su vez, cuando le preguntaron si era conveniente darle rodaje a los más jóvenes en el primer equipo, dijo que "Si, pero también los más grandes tienen que jugar para salir de este momento, todavía tenemos chances matemáticamente y quizás no es momento para meter a los chicos, o no de entrada, pero si llevándolos de a poco porque soy patrimonio del club".

Hablando sobre el partido, y la jugada polémica del partido, el penal que no le cobraron a Fernando Brandán cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de Huracán, dijo que: "Nosotros de este lado vimos que es penal, el de la televisión también me dijo que lo era. Si lo cobraba nadie iba a decir nada. Son fallos que nos están perjudicando".

Lo que muchos esperaban, Gastón Esmerado habló sobre su continuidad en el club: "Estoy pensando en el momento del club, mientras tengamos chances sacar a Temperley de esto, después, si el destino dice otra cosa, nos sentaremos con el cuerpo técnico a hablar con los dirigentes, y cuando llegue el momento se hablará sobre la continuidad".

Después de los golpes recibidos en los últimos partidos, donde no los esperaban, el estado anímico cambia e influye en lo que viene. El técnico Gasolero dijo que: "Es difícil mantener el estádo anímico porque el equipo se entrega, da el máximo, y el ir y no recibir el premio te choca. No tenemos que renunciar en los partidos que nos quedan, peleando de esta manera hasta el final es la forma más digna de mantenernos en la categoría".

Cerró la conferencia hablando sobre sus cambios en los jugadores rutinariamente: "No encontramos la regularidad de mitad de cancha en adelante, uno necesita resultado y tratamos de buscar variantes".