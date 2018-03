Argentina vs España en vivo y en directo online en Amistoso Internacional 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido España vs Argentina en vivo. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 16:30 horas.

El último enfrentamiento entre España y Argentina fue el 7 septiembre 2010. El partido amistoso, disputado el estadio Monumental, se dio meses después de la consagración del seleccionado español en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella ocasión fue goleada para el conjunto albiceleste por 4-1 con goles de Messi, Higuaín, Tevez y Agüero.

Anthony Taylor | Foto: Premier League.

El árbitro del partido España vs Argentina en vivo será Anthony Taylor. El inglés ha dirigido 22 partidos de Premier League esta temporada, en los cuales sacó 77 amarillas pero no mostró la roja en lo que va de la campaña.

Wanda Metropolitano | Foto: Atlético de Madrid.

El escenario del partido España vs Argentina en vivo sera el Wanda Metropolitano. El estadio, que pertenece al conjunto de Atlético de Madrid, cuenta con una capacidad de 68.000 espectadores y será la sede de la final de la UEFA Champions League 2019.

El XI de Argentina sería: Sergio Romero; Fabricio Bustos; Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Ever Banega; Maximiliano Meza, Lo Celso; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

Kun Agüero | Foto: AFA.

Sergio Agüero quedó desafectado de la gira del seleccionado argentino previo al choque ante Italia y no estará ante España. El 'Kun' continuará con la recuperación de su rodilla izquierda.

Jorge Sampaoli | Foto: AFA.

Jorge Sampaoli: "Tengo un 80 por ciento de la lista, pero aún puede ser modificada. Todos los jugadores están haciendo un trabajo increíble y de mucho esfuerzo. Aquellos que no están acá no significa que no van a ser evaluados para conformar la lista para el Mundial".

Julen Lopetegui | Foto: FIFA.

Julen Lopetegui: "Argentina tiene un estilo marcado, es el subcampeón del mundo. Solo con decir Argentina ya está todo dicho en el mundo del fútbol. Está llena de grandísimos jugadores, tiene los mejores delanteros del mundo. Se ubica en el lote de favoritos, los demás tenemos que crecer".

La última oportunidad en que la argentina visitó España para enfrentarse al seleccionado local fue en noviembre de 2009. Fue victoria del conjunto español por 2-1 con un doblete de Xabi Alonso y el descuento lo marcó Lio Messi.

España y la Argentina se vieron las caras en 13 oportunidades. El seleccionado español consiguió cinco triunfos, la albiceleste salió victorioso en seis ocasiones y empataron en dos oportunidades.

Argentina venció 2-0 a Italia | Foto: AFA,

Argentina llega al encuentro tras vencer por 2-0 a Italia en un amistoso jugado en suelo inglés en el Etihad Stadium de Manchester. Ever Banega y Manu Lanzini fueron los autores de los tantos del equipo de Sampaoli.

España recibirá al seleccionado argentino luego de igualar 1-1 ante Alemania en un amistoso disputado Esprit Arena de Düsseldorf. El conjunto de Lopetegui comenzó ganando con un gol de Rodrigo a los seis minutos y luego Thomas Muller a los 35' se encargó de igualar el marcador.