Que gran sábado fue en la primera parte de la vitrina de los inmortales, te traemos todo lo que debes conocer previo a esta segunda serie del evento del año.

La noche 2 de Wrestlemania 40 ya está aquí, lo que todos los fans esperan en este magno evento, la finalización de la historia de Cody Rhodes ante el jefe tribal, Roman Reigns, defendiendo su reinado del campeonato Universal Indiscutible de la WWE.

Con una regla extra, después del resultado de la noche 1, dicho combate tendrá reglas de The Bloodline, todo se valdrá.

Además, grandes rivalidades están en este segundo capítulo de Wrestlemania, como el Seth Rollins vs Drew Mcintyre, un momento que todos esperan, con el guerrero escoces siendo campeón. Un combate lleno de amor y odio como lo es el de las ex amigas, Iyo Sky vs Bayley.

Aquí en VAVEL te presentamos todo lo que debes conocer de esta noche 2 de la vitrina de los inmortales.

Foto: WWE

¿Dónde será Wrestlemania?

Wrestlemania 40 será totalmente en Vivo desde Filadelfia, el Estadio Lincoln Financial Field con una capacidad para 68,532 mil espectadores. Desde hace 20 años este estadio es la casa de las Águilas de Filadelfia, equipo de la NFL. Esta será la primera vez que Wrestlemania se celebre en dicha ciudad.

Foto: WWE

Cartelera de la Noche 2 de Wrestlemania 40

Esta será la cartelera de la noche 2 de Wrestlemania 40, el gran evento estelar será la gran lucha, el capítulo que cierra la historia de la rivalidad entre Roman Reings vs Cody Rhodes.

Seth Rollins vs Drew Mcintyre | Lucha por el campeonato mundial pesado

Iyo Sky vs Bayley | Lucha por el campeonato femenil de Smackdown

LA Knight vs AJ Styles

Bobby Lashley, Montez Ford y Angelo Dawkins vs The Final Testament

Logan Paul vs Kevin Owens vs Randy Orton | Lucha por el campeonato De los Estados Unidos

Evento estelar: Roman Reings vs Cody Rhodes | Lucha por el campeonato Universal Indiscutible de la WWE.

Los resultados de la Noche 1 de Wrestlemania 40

La noche uno del magno evento de Wrestlemania 40 fue un éxito total. Tuvimos resultados que pocos imaginábamos, los fans quedaron satisfechos con el evento estelar, todos los combates fueron dignos de la vitrina de los inmortales. La noche 2 no espera con más. Estos fueron los resultados de la cartelera del primer capítulo de Wrestlemania.

En el combate por escaleras de los campeonatos de parejas de la WWE, ganaron dos nuevos campeones, los equipos de Austin Theory, Grayson Waller y The Awesome Truth. Rey Mysterio con ayuda de Jason Kelce, derrotó a Santos Escobar y Dominik Mysterio. Recordar que Dragon Lee fue sustituido por Andrade el Ídolo. Por el campeonato de Mami, Rhea Ripley retuvo su reinado ante Becky Lynch. Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi derrotaron a Damage CTRL. Con la lucha de hermanos, Jey Uso cobró venganza ante su misma sangre, Jimmy Uso. Por el campeonato Internacional, el general del ring, Gunther luchó y peleó ante Sami Zayn en una lucha con mucha tensión, dramatismo, para ser victoria del nuevo campeón canadiense, Sami Zayn.

El evento estelar, The Rock y Roman Reigns derrotaron a Cody Rhodes y Seth Rollins, en una lucha que tuvo de todo, drama, alegrías, suspenso, tensión, que los fans disfrutaron, mañana en la noche 2 habrá reglas del linaje en la lucha por el campeonato Universal Indiscutible de la WWE.

¿Qué pasó en el capítulo 1 entre Roman y Cody?

Cody Rhodes inició esta historia rumbo a Wrestlemania 39, ganando el Royal Rumble. Siendo Roman Reings su rival, el evento se celebró en el Estadio Sofi, desde Los Ángeles, California.

El combate estelar fue esta gran lucha, las dos máximas estrellas de la WWE nos regalaron uno de los mejores momentos en la historia de la vitrina de los inmortales.

Una pelea llena de adrenalina y emociones compartidas, drama, alegría y enojo. Dónde Cody tuvo todo para llegar a ser el nuevo campeón, pero las intervenciones impactaron a este combate. Solo Sikoa le daba el triunfo a Roman, con su presencia, posterior a que la pesadilla americana tenía todo listo para aplicar el último movimiento, pero una lanza quebraba a Rhodes, ese día inició la secuencia de Cody para buscar culminar su historia en una revancha con el jefe tribal.

Foto: WWE

¿El futuro de Roman Reings fuera de WWE?

En conferencia de prensa el jefe tribal aclaró un comentario que dijo Pat McAfee durante la transmisión en inglés de Wrestlemania 40, donde comentó que Roman está batallando con la leucemia.

Ya en la conferencia, Reigns aseguró lo siguiente. Está tomando medicamentos de quimioterapia oral, todavía está en remisión, pero es algo que tiene que lidiar, seguirá así el resto de su vida. El futuro del campeón dentro de la WWE luce un misterio.

¿Dónde y Cuándo ver Wrestlemania 40 noche 2 en VIVO en México?

El gran evento de Wrestlemania 40 noche 2, lo podrás ver en VIVO este domingo 7 de abril a las 5:00 p.m hora de la CDMX.

Wrestlemania 40 lo puedes sintonizar por las plataformas digitales de WWE Network y Fox Sports Premium.

Si quieres seguir el resultado del partido en vivo por internet, VAVEL es tu mejor opción.

