El Lobo y el Bicho en el Bosque

Los 'Bichos' de la Paternal, con sus 113 años, y el 'Lobo' de la Plata, con sus 130 años, se han enfrentado 115 veces en Primera División y apenas una vez por la Copa Argentina. Si bien la ventaja, en este historial, la mantiene Gimnasia de La Plata con 5 partidos a favor, es la actualidad de Argentinos Juniors lo que lo tiene como favorito en el encuentro que se disputará este sábado a las 15.30 en el 'Bosque'.

Los últimos enfrentamientos no han dejado un buen recuerdo para el 'Bicho', hace 4 partidos que no le gana a Gimnasia. Pero el 'Bosque' no le sienta mal a Argentinos que ha sabido llevarse puntos de allí, en los últimos 6 enfrentamientos, el 'Bicho' ganó 3, perdió 1 y empató 2.

Gimnasia de La Plata disfrutó el último enfrentamiento contra Argentinos Juniors. Casualmente este partido se disputó en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, mas conocido como 'El Bosque', y concluyó con una victoria del 'Lobo' por 4 a 2 con goles de 4 jugadores distintos y que sólo uno permanece el club. Rodrigo Contreras, actualmente en el fútbol chileno, Oliver Benítez, también en el fútbol chileno, y Antonio Medina, en Aldosivi de Mar del Plata, fueron los jugadores que marcaron en aquél partido y no siguen en el club 'tripero'. Por su parte, Ezequiel Bonifacio es el único que marcó un gol aquel día, su único gol en primera, y sigue en Gimnasia de La Plata. Los dos goles del 'Bicho' fueron marcados por el colombiano Reinaldo Lenis, en Atlético Nacional de Colombia.

El único enfrentamiento por la Copa Argentina fue en la edición del 2014, se jugó en el Estadio Ciudad de Lanús, fue por los 16° de final y concluyó en empate 0-0 que se definió por penales, determinando el triunfo 4-3 del 'Bicho' sobre Gimnasia. El árbitro de aquella tarde fue, el ya retirado, Carlos Alberto Maglio.