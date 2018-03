Previa Boca - Talleres: se empieza a definir el torneo

Google Plus

El domingo se podría empezar a poner punto final al torneo, si Boca gana el partido, alcanzaría los 9 puntos de ventaja sobre el equipo cordobés y ya sería una ventaja inalcanzable para sus competidores, para las pocas fechas que quedan –cinco fechas al término de esta-, si empatan sería amplia la ventaja todavía para Boca, pero si gana “La T” se pondría a 3 puntos y el golpe anímico para el Xeneize sería fuertísimo y esto daría un final más que abierto al torneo.

Que el tropezón no sea caída

Boca por su parte viene de ganarle a Tigre 2 a 1 en La Bombonera, un final agónico tras un gol de Leonardo Jara en los últimos minutos, luego de ese partido, llegó un golpe durísimo tras perder por 2 a 0 la final de la Supercopa con su clásico de toda la vida, River Plate, y por último, empatar 1 a 1 con Atlético Tucumán en condición de visitante. Este partido será una prueba de fuego para Boca, para ver si logró levantarse del batacazo que le dio River y conseguir la fuerza necesaria para afrontar lo que le depara el futuro, que para colmo, es la definición de un torneo y la clasificación a octavos de la Copa Libertadores, su gran obsesión. Boca cuenta con grandes jugadores como Wilmar Barrios, un motor en la mitad de la cancha, el cual le entra garra y fuerza al medio campo, y un extremo de gran jerarquía como es Cristian Pavón.

Varios cambios en el once

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, contará con los jugadores que fueron con sus selecciones por la fecha FIFA para el once titular, recuperará a Frank Fabra luego de su fecha de suspensión por acumulación de amarillas, reemplazando a Emmanuel Mas, y se verá obligado a tener que realizar ciertos cambios, ya que Carlos Tevez, emblema del equipo y blanco de críticas tras los últimos partidos, posee una lesión en el sóleo izquierdo, en su lugar ingresará Emmanuel Reynoso y Edwin Cardona, otra pieza clave en el equipo, padece una distensión en el aductor derecho y Ramón Ábila entrará por el.

Mejor imposible

El equipo cordobés viene por su parte, de empatar 0 a 0 con Tigre en condición de visitante, de darle vuelta el resultado en un partidazo a “El Decano” por 3 a 1 en el Mario Alberto Kempes, y en el mismo sitio le ganó 1 a 0 al “Halcón de Varela”. El equipo de Kudelka está viviendo una realidad que ni en su mejor pronóstico estaba, gana y gusta, posee el mismo esquema que Boca -4-3-3- y no tiene nada que envidiarle a este, tienen un estilo de juego muy parecido, por lo tanto el domingo saldrá a luchar de igual a igual, que cuando el rival que está enfrente es Boca, no es para menos. Talleres cuenta con un capitán que le da experiencia y jerarquía al medio campo como es Guiñazú.

En La Boca no se 'Silva'

Talleres por su parte se ve obligado a realizar un cambio, el ex Boca, Santiago Silva, salió expulsado en el partido con Defensa y Justicia y deberá salir, en su lugar entrará Aldo Araujo. Otra posible baja para Frank Kudelka será Juan Ramírez, que por una sobrecarga, pasó por kinesiología pero luego al realizar tareas en defensa, no realizó cambios, en caso de ser baja jugaría Nicolas Gimenez.

Carlos Tevez: “Me lesioné haciendo un trabajo en el gimnasio”

El jueves pasado, Carlos Tevez habló con Estudio Fútbol y desmintió los rumores de su lesión –Un rumor decía que fue jugando al golf su lesión y otro que jugando un picado con los presos del penal en el que se encontraba su hermano- y declaró: “Me lesione haciendo un trabajo en el gimnasio. El miércoles bajo de la máquina y siento un dolor raro en el gemelo. Salgo a hacer la entrada en calor porque no me molestaba tanto y se me puso todo duro y dije voy a salir por las dudas”.

Frank Kudelka: “Vamos a ir a ganar a la cancha de Boca”

Kudelka dio una conferencia de prensa este jueves y dejó en claro que Talleres no se conforma con el empate: “Si faltan 5 minutos y estamos empatando, lo vamos a ir a buscar. Talleres no sabe especular. Vamos a ir a ganar a la cancha de Boca. Estamos ante una oportunidad histórica”.

Historial con color azul y oro

Boca y Talleres de Córdoba, se enfrentaron en 49 oportunidades, fueron 12 victorias para el equipo Cordobés, en los cuales realizo 57 goles. Boca por su parte ganó 19 veces e hizo 71 goles. Empataron 18 veces.

La mayor goleada fue para el equipo de “La Ribera”, en el año 1969, por 6 a 0. Otras goleadas fueron, 4 a 0 de Talleres a Boca en el año 1982, Boca a Talleres por 5 a 2 en el 1983 y Talleres a Boca por 4 a 1 en el año 1980.

El último partido entre ambos se disputó en La Bombonera por la fecha 16 del campeonato, donde Boca comenzó ganando con gol de Junior Benítez en el minuto 25, luego Talleres logró darlo vuelta, con goles de Victorio Ramis al minuto 45 y Emanuel Reynoso, actual jugador de Boca, en el minuto 81.

Jugadores convocados

Boca Juniors: Guillermo Sara, Agustín Rossi, Paolo Goltz, Julio Buffarini, Lisandro Magallán, Frank Fabra, Santiago Vergini, Emmanuel Mas, Leonardo Jara, Pablo Perez, Wilmar Barrios, Gonzalo Maroni, Agustín Almendra, Nahitan Nández, Junior Benítez, Emanuel Reynoso, Ramón Ábila, Cristian Pavón, Cristian Espinoza y Walter Bou.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera, Mauricio Caranta, Juan Cruz Komar, Alejandro Maciel, Carlos Quintana, Lucas Olaza, Nahuel Tenaglia, Leonardo Godoy, Facundo Medina, Pablo Guiñazú, Fernando Godoy, Juan Ramírez, Nicolas Giménez, Joao Rojas, Mauro Ortiz, Aldo Araujo, Cristian Ojeda, Joel Soñora, Marcelo Torres y Junior Arias.

Probables formaciones Boca - Talleres

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Nahitan Nández; Emanuel Reynoso, Ramón Ábila y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Lucas Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez; Cristian Ojeda, Aldo Araujo y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka