Finalizó una nueva edición de la Premier League

Southampton 0-1 Manchester City

El hace ya varias fechas campeón consiguió, con el gol tardío de Gabriel Jesus en el minuto 94, el record de ser el primer equipo en el futbol inglés en lograr 100 puntos en el campeonato liguero, además de ser el conjunto más goleador en la temporada inglesa con 106 goles y el que más victorias obtuvo en su camino al título (32). Durante esta campaña el equipo de Guardiola brilló en todo su esplendor, si bien ninguno de sus delanteros pudo liderar la tabla de goleadores, en lo que respecta a las asistencias son cuatro jugadores del City los que lideran la tabla: Kevin De Bruyne (16); Leroy Sané (15); David Silva y Raheem Sterling (11). Por último, el equipo celeste le arrebató un récord a su rival de ciudad, el Manchester United, en el último minuto con el gol del delantero brasileño ya que el equipo de Old Trafford ostentaba el record de mayor margen de puntos entre el campeón y su inmediato perseguidor que era de 18 en la temporada 99-00, pero ahora esa marca le pertenece al City que, gracias al agónico triunfo ante el equipo que se había salvado del descenso en la fecha anterior, le sacó 19 puntos de ventaja al subcampeón Manchester United.

Manchester United 1-0 Watford

El equipo de José Mourinho había comenzado muy bien la temporada y esos primeros puntos le permitieron ser siempre el escolta del City a pesar de pasar momentos de juego muy flojo e incluso pequeñas rachas de malos resultados. Recién en la anteúltima fecha pudo asegurarse el segundo lugar, la cual es su mejor posición desde la obtención de su último título en el 2013. Los diablos rojos pudieron cerrar la temporada de Premier con una victoria ante su público contra el Watford, con gol de la joven figura Marcus Rashford y ahora piensan en la final de la FA Cup ante Chelsea.

Tottenham 5-4 Leicester

El mejor partido de la jornada por lejos. El equipo de Pochettino debía ganar para asegurarse el tercer lugar y así clasificar directamente a la fase de grupos de la Champions League, pero apenas comenzado el segundo tiempo los spurs ya se veían en desventaja de 3-1 ante los zorros, que ya no tenían ninguna posibilidad de entrar en competiciones europeas. El partido comenzó con un gol de Vardy para los visitantes e inmediatamente Harry Kane empató las acciones, Mahrez e Iheanacho le darían la ventaja de dos al Leicester. Pero en el segundo tiempo gracias al doblete de Erik Lamela y un gol en contra de Fuchs los londinenses pasaban al frente y tal como sucedió en el inicio del encuentro: primero un gol de Vardy, que empataba el partido, y tres minutos después Harry Kane sellaba el tercer puesto del Tottenham. Los dirigidos por Mauricio Pochettino terminaron en el podio por tercera temporada seguida.

Liverpool 4-0 Brighton

El equipo sensación de Europa debía ganar para asegurar su participación en la próxima Champions League ya que, si Chelsea ganaba y ellos no, el equipo de Kopp quedaría en la quinta posición y no podría acceder al torneo de clubes más importante. Y además, debían ganar y esperar a que el Tottenham perdiera para poder quedar terceros y entrar de forma directa en Champions. Los reds dieron una gran actuación en su último partido previo al choque contra el Real Madrid en Kiev. El equipo de Liverpool, poseedor de una de las delanteras más temibles de Europa, venció sin problemas a los seagulls, quienes terminaron en la posición número 15, con goles de Salah, Lovern, Solanke y Robertson. Con su gol en la última fecha Mohamend Salah alcanzó las 32 conquistas y se convirtió en el jugador con más goles en una temporada de Premier League (38 partidos).

Newcastle 3-0 Chelsea

El campeón defensor se quedó sin Champions. Tras una campaña muy irregular el, por ahora, equipo de Conte debía ganar en su visita a las “urracas” y esperar una derrota del Liverpool en Anfield para entrar en la UEFA Champions League, pero ninguna de las dos cosas sucedió. No solo ganó el Liverpool, sino que Newcastle dio la sorpresa de la fecha y goleó al equipo del oeste de Londres, siendo clave la figura del arquero local Martin Dúbravka además del aporte goleador de Dwight Gayle y el doblete de Ayoze Pérez. Tras esta floja campaña todo indica que el futuro de Antonio Conte estará lejos de Stamdford Bridge y el único consuelo que le queda al club es la final de la FA Cup frente al Manchester United.

Huddersfield 0-1 Arsenal

Una temporada que será recordada solamente por el retiro de Arsene Wenger. Al menos el técnico francés pudo despedirse con una victoria, en la que marcó uno de los jugadores que se espera pelee por ser el goleador de la liga la próxima temporada: Pierre-Emerik Aubameyang. La floja campaña del Arsenal queda en evidencia no solo por la sexta posición sino también por sus enfrentamientos ante los cinco primeros de la tabla, ante los cuales perdió seis, empató tres y ganó solo uno. A esto hay que sumar la caída en la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City por tres goles contra ninguno. Algo para destacar es que Wenger no se irá con las manos vacías del Arsenal ya que, en el inicio de la temporada, logró derrotar al Chelsea en la Community Shield.

West Ham 3-1 Everton

Regular campaña del Everton, equipo que alguna vez supo ser la piedra en el zapato de los grandes de Inglaterra; hace no muchas temporadas la noticia de tener que viajar al Goodison Park no eran recibidas con una sonrisa. Hoy se ha convertido en un equipo más, que flota en la mitad de tabla y ni siquiera el regreso de Wayne Rooney pudo cambiarle la cara al equipo. Por otro lado, la campaña del West Ham no fue regular sino floja, el equipo londinense quedó en la decimotercera posición teniendo un plantel para poder pelear más arriba. En su última presentación de la temporada con doblete de Manuel Lanzini y un gol del austriaco Marko Arnautovic vencieron a los toffees, que habían descontado mediante Oumar Niasse.

Swansea 1-2 Stoke City

Duelo entre equipos descendidos, los cisnes perdieron la categoría tras siete años en la máxima competición de Inglaterra, pero los galeses no deben preocuparse ya que aún tendrán un representante en la Premier League gracias al Cardiff City, que logró ascender proveniente de la Championship. Mientras que el Stoke cae a la segunda división tras 10 años en la máxima categoría. Los goles: King para el Swansea, Ndiaye y Crouch para el Stoke.

La jornada 38 de Premier League la completaron los partidos entre: Burnley 1-2 Bournemouth y Crystal Palace 2-0 West Brom (descendido). Los equipos que participaran de la Premier League provenientes de la Championship son: Wolverhampton Wanderes; Cardiff City y un equipo de la promoción.