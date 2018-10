Resumen Atlético Madrid 3-0 Olympique Marsella en Final de Europa League

Hasta aquí ha llegado la transmisión de este partido. ¡Nos reencontramos en el próximo encuentro! ¡Muchas gracias por su compañía!

¡Atlético Madrid campeón de la UEFA Europa League! Los colchoneros fueron muy superiores a los franceses en el segundo tiempo y se llevan una amplia victoria de Lyon y un nuevo título para los dirigidos por Simeone.

FINAL | ATLÉTICO MADRID 3-0 MARSELLA

45'ST Se jugaran dos minutos más.

45' ST Cambio en Atlético MAdrid: sale Griezmann, entra Torres.

44' ST Definición cruzada del capitan tras pase de Koke.

44' ST ¡GOOOL DE ATLÉTICO MADRID, GABI!

43' ST Cambio en Atlético Madrid: sale Correa, entra Partey.

42' ST N'Jie intentó rematar con cara externa en el centro del area, pero su remate se fue muy desviado.

40' ST Atlético decidido a defender su ventaja y Marsella gana metros en la cancha a base de centros para Mitroglou.

38' ST Oblak contuvo un potente remate de Amavi desde afuera del area.

36' ST ¡PALO! Mitroglou estrelló su cabezazo en el poste derecho de Oblak. Atlético Madrid retrocedió algunos metros en la cancha.

33' ST N'Jie y Hernándes amonestados.

31' ST Pasan los minutos y Marsella no puede asercarse al arco de Oblak. El equipo francés se desespera y pierde rápido la pelota.

30' ST Amonestado Luiz Gustavo. Por falta sobre Gabi. Tiro libre sobre el costado derecho de Atlético Madrid.

29' ST Cambio en Marsella: Sale Germain, entra Mitroglou.

29' ST Falta de Rami sobre Costa.

27' ST Nuevo corner para Atlético Madrid.

25' ST Centro de Koke, Mandanda la saca al corner.

25' ST El centro de Griezmann revota en Luiz Gustavo. Corner para el Atlético.

23' ST Falta de Luiz Gustavo ante Griezmann. Tiro libre desde la izquierda para los colchoneros.

21' ST Sanson envió su remate muy por encima del travesaño.

20' ST Corner para Olympique Marsella.

17' ST Falta de Sanson sobre Saúl.

15' ST Corner para Atlético Madrid.

13' ST Partido totalmente distinto al de la primera mitad. El equipo español se encuentra mucho más sereno y conecta mayor cantidad de pases.

10' ST Atlético Madrid domina desde el arranque, Marsella no logra reaccionar después de el segundo gol.

9' ST Cambio en Marsella: sale Ocampos, entra N' Jie.

8' ST Tras corner de Griezmann, Godín se anticipó en el primer palo y la pelota se va apenas por arriba.

7' ST Casi gol en contra de Rami. Corner para Atlético Madrid.

3' ST Tras pase de Koke, el principito la picó ante la salida de Mandanda.

3' ST !GOOOL DE ATLÉTICO MADRID ANTOINE GRIEZMANN!

¡Comienza el segundo tiempo en Lyon! Atlético Madrid 1-0 Olympique Marsella.

ET Cambio en Atlético Madrid: sale Vrsaljko, entra Juanfran.

Lucas Ocampos y Bouna Sarr fueron los jugadores más desequilibrantes del conjunto galo, teniendo grandes acciones individuales y asociándose bien con sus compañeros. Payet, antes de salir lesionado, también estaba cumpliendo una buen partido. Poco para destacar para los colchoneros más que Griezmann quien fue el que convirtió el gol.

Olympique Marsella fue superior en pero no pudo crearle demasiadas oportunidades de gol al arquero esloveno. En cambio, Atlético Madrid aprovechó su única chance tras un mal control de Anguissa en la salida.

Final del PT | Atlético Madrid 1-0 Olympique Marsella

45' PT Se jugará un minuto más.

45' PT Sarr intercepta un buen pase de Griezmann. Gran partido del lateral del Marsella.

43' PT Falta de Luiz Gustavo sobre Costa, sin la pelota en la mitad de la cancha.

41' PT Momento flojo del partido. Ninguno de los dos equipos logra conectar pases seguidos y se regalan constantemente la pelota.

38' PT Amonestado Amavi por una falta sobre Vrsaljko.

37' PT Falta de Amavi sobre Correa.

35' PT Falta de Sanson sobre Gabi.

32' PT Cambio en Olympique de Marsella: sale Payet, entra López.

31' PT Payet se arroja al suelo y no puede seguir.

28' PT Tras el gol, el equipo de Simeone equilibró el partido, pero le sigue costando mantener la posesión de la pelota.

24' PT Oportunidad para el Marsella. Tras un centro de tiro libre de Payet y rebotes en el area, Ocampos, de cabeza, la manda por encima del larguero. Amarilla para Vrsaljko.



21' PT El francés aprovechó un error en la salida del equipo galo y definió ante Mandanda.

21' PT ¡GOOOL DE ATLÉTICO MADRID ANTOINE GRIEZMANN!

19' PT Débil remate de Payet a las manos de Oblak.

17' PT Marsella juega con mucha intensidad y le corta los circuitos de pase al mediocampo de los madrileños.

15' PT Remate desviado de volea de Koke al borde del area.

13' PT Falta de Anguissa ante Correa. Buena chace de pelota parada para el Atlético.

12' PT Remate desviado de Sarr que se va por el poste derecho de Oblak.

10' PT Marsella toma la iniciativa del partido, Atlético Madrid no logra hacerse de la pelota.

9' PT Falta de Costa ante Rami.

8' PT Falta de Ángel Correa ante Ocampos.

6' PT Remate de Rami, tras un tiro libre de Payet, que se va desviado.

4'PT ¡FALLO! Germain se vio mano a mano frente a Oblak, pero la mando por arriba del travesaño. Gran pase de Payet.

1' PT Atlético Madrid presiona y obliga al Marsella a dividir la pelota.

¡Comienza la final!

15:43: ¡Salen los equipos a la cancha y suena el himno de la UEFA Europa League!

15:42: Eric Abidal sale al campo de juego sosteniendo la copa.

15:30 Ambos equipos abandonan el campo de juego tras la entrada en calor.

Suplentes Olympique Marsella: Pelé (A), Kamara, Rolando, Sakai, López, Mitroglou, N´Jie.

Suplentes Atlético Madrid: Werner (A), Juanfran, Filipe Luis, Savic, Partey, Gameiro, Torres.

15:05 Salen los equipos a hacer los movimientos pre-competencia.

XI Olympique Marsella: Mandanda; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Zambo-Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

XI Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Hernández; Correa, Saúl, Gabi, Koke; Griezmann, Costa.

14:55 Alineaciones confirmadas de ambos equipos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético Madrid vs Olympique Marsella en vivo, perteneciente a la final de la Europa League. El encuentro tendrá lugar en el Parc Olympique Lyonnais a partir de las 15:45 horas.

Olympique Marsella: Mandanda; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Maxime Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko o Juanfran, Savic o Giménez, Godín, Lucas Hernández; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Correa; Griezmann y Diego Costa.

Probables formaciones del partido

La gran ausencia para este partido no hace foco en algún jugador en particular sino en el entrenador Diego Simeone, quien no podrá estar dando indicaciones desde el banco de suplentes. El Cholo recibió una suspensión de cuatro partidos tras lo sucedido en el partido de ida ante Arsenal. Su ayudante Germán 'el Mono' Burgos será el 'sustituto'.

Foto: Fox Deportes

Uno de los jugadores que brindó su testimonio fue Diego Godín y el defensor uruguayo analizó esta final: "Hoy nos encontramos en una final. Todos los partidos son diferentes. Todas las finales son diferentes. Aunque hayas tenido experiencia eso no te hace ganar la final antes. Hemos estado preparándonos al máximo y ahora nos toca pasar los obstáculos que nos ponga el rival. Hay que poner mucho corazón y hacer el mejor partido posible”.

Foto: Club Atlético Madrid

El escenario de esta final será el Stade de Lyon, un estadio prácticamente nuevo ya que fue inaugurado en 2016 para la Eurocopa disputada en suelo galo. Sustituyó al estadio antiguo Gerland y cuenta con una capacidad aproximada para 59.000 espectadores.

Foto: Goal

Si pasamos a las actuaciones en sus respectivas ligas, el equipo de la capital se encuentra segundo a 12 puntos de Barcelona quien se consagró campeón. Del lado rival, Olympique de Marsella está en la cuarta ubicación por detrás de equipos como Lyon, Mónaco y PSG.

La máxima autoridad designada para esta final será el árbitro Björn Kuipers de nacionalidad holandesa. El réferi estará asistido por sus compatriotas Sander van Roekel y Erwin Zeinstra como jueces de línea.

Foto: Marca

Para llegar a estas instancias, el Aleti no pasó la fase de grupos de Champions y luego superó en fase eliminatoria de Europa League a Copenhague, Lokomotiv Moscú, Sporting de Lisboa y Arsenal. Mientras que el Marsella jugó este torneo desde el comienzo. Finalizó 2º en la fase de grupos y en la eliminatoria venció al Sporting de Braga, Athletic Bilbao, Leipzig y Red Bull Salzburgo.

En cuanto a Olympique de Marsella, triunfaron en semifinales ante Red Bull Salzburgo en una serie ajustadísima. En la ida, el equipo francés había triunfado por 2-0 pero en la vuelta, los austríacos igualaron el marcador llevándolo al tiempo extra. Allí, Rolando se vistió de héroe, anotó el gol a falta de cuatro minutos para el final y selló el boleto a estas instancias.

Foto: Perú21

En la llave de semifinal, Atlético Madrid se enfrentó a otro reconocido club como el Arsenal. En una serie muy disputada, los Colchoneros vencieron a los dirigidos por Wenger por un gol de diferencia. En la ida, habían igualado 1-1 mientras que en el partido de vuelta, Diego Costa marcó el gol que le dio el pase a la final.

Foto: Trome

Del otro lado se encuentra el Olympique de Marsella y quien llegó a esta final tras una durísima definición en semifinales ante Red Bull Salzburgo. El conjunto francés tiene sed de revancha, ya que en 1999 perdió en la final ante Parma y en 2004 ante Valencia, cuando este torneo llevaba el nombre de Copa UEFA.

Foto: Getty Images

Justamente, el Cholo, tiene una nueva final al mando de los Colchoneros. Previamente, cayó en las finales de la Champions en 2014 y 2016, pero intentará volver a dar una vuelta olímpica. En caso de obtener el título sería el tercero con el club ya que antes conquistó la Europa League en 2012 y la Supercopa de Europa ese mismo año.

Simeone, campeón de la Europa League en 2012 | Foto: El Español

Atlético Madrid, quien había sido eliminado en fase de grupos de Champions League, ahora llegó a la final del otro certamen continental: la Europa League. El equipo dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone va por su tercera conquista en esta competencia.