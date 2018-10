Entrenador de Perú 2018: Ricardo Gareca, el artista táctico

Gareca asumió su cargo de director técnico en 2015 y debutó el mismo año contra Venezuela, cayó por la mínima. Su primer partido oficial fue en la Copa América de Chile en el que perdió contra el poderoso Brasil por 2 a 1. La triunfo fue en la segunda fecha por 1 a 0 frente a La Vinotinto. En semifinales quedó afuera contra los chilenos, que eran locales, por 2 a 1. Consiguió el tercer puesto ganándole a Paraguay 2 a 0.

El Tigre no consiguió ningún título con la Rojiblanca, pero si con un equipo de esa nació que fue Universitario, ganó el campeonato de primera división en 2008. Durante las Eliminatorias previas a este mundial no comenzó con el pie derecho, fue vencido por el conjunto cafetero por 2 a 0, en Barranquilla. Medios peruanos insinuaron esa derrota como “El peor inicio de Perú en Eliminatorias”, pero cuando finalizó la competencia y con el pase asegurado a Rusia, Gareca se convirtió en el DT más querido, porque el seleccionado que dirige no compite en un mundial desde Argentina 78.

Análisis Táctico

El ex técnico de Talleres de Córdoba puso en el podio a esta selección como uno de los mas fuertes del continente sudamericano. Los principales objetivos de este equipo son: Tener el balón controlado, combinar las salidas, achicar los espacios y esperar la equivocación de su rival para aprovechar la velocidad de sus futbolistas en el contraataque. Los dibujos que usó durante las eliminatorias fueron un 4-3-3 o 4-1-4-1, dependiendo del rival.

Una de las virtudes de este equipo, aparte de la velocidad individual, son los laterales que son una principal herramienta a la hora de salir de contra y lo que nunca debe faltar es la definición de los delanteros, en su mayoría del goleador Paolo Guerrero.

En los últimos amistosos, los peruanos consiguieron una victoria por 3 a 0 con Arabia Saudita y un empate en cero contra Suecia. Uso diferentes tácticas, en el primero un 4-4-1-1 con Cueva y Guerrero arriba, en el segundo partido salio con un 4-2-3-1, es ta vez con el jugador de Flamengo solamente arriba y un poco más abajo los tres que estaban fueron Cueva, Farfán y Carrillo.