Evra: “Cuando Cristiano te invite a su hogar, ¡no vayas!”

La televisora ITV Sport del Reino Unido recabo una entrevista con Patrice Evra ex compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United y comento varias cosas “extrañas y pesadas” que realiza el astro portugués durante su tiempo libre.

Al momento de la comida, el de 33 años, capitán de Portugal es muy cauteloso con los carbohidratos indica Evra; “Cristiano me invito a su casa después de un entreno y pues yo estaba cansado, necesitado de energía y lo único que había en su mesa era pollo, atún y ensalada… ¡Necesitaba carne!, así que cuando te invite a comer, simplemente dile que no”.

Cristiano y Evra festejando un gol en PL I Foto: Prensa ManUtd

Después dice ocurrieron cosas muy extrañas sin que sobrepasaran los excesos, “Acabamos la comida, se levanto y comienzo a dominar el balón. Me dijo hay que bajar lo que ingerimos, yo aun estaba inflado de la comida. Me pidió que fuéramos a la piscina a nadar. Me preguntaba si habíamos venido porque teníamos un partido mañana o solo para comer. El es una maquina y en cualquier momento quiere entrenar”.

También comentó el ex jugador de la Juventus (ahora participa en la premier league inglesa con el West Ham FC de Pellegrini) que Cris siempre demuestra su mentalidad ganadora pase lo que pase. “En una anécdota ruda diría que Ronaldo estaba jugando ping-pong con Rio Ferdinand y este le gano.. Todos gritábamos de burla y Cristiano se veía enojado. En seguida mando a su primo a la tienda para comprar una mesa de ping-pong, según nos dijeron, pasaron días y el estuvo entrenando para ganarle a Rio delante de todos los compañeros… Es por eso que no me sorprende que quiera mas balones de Oro” finalizó.

Evra y Ronaldo en un partido de Champions League I Foto: Prensa UEFA

Patrice Evra y Cristiano Ronaldo pasaron juntos en el Manchester United del año 2005 a la temporada de los años 2008-2009. Ganaron una Champions League y 3 ligas con los red Devils.