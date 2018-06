Nuevo fichaje para reforzar el fondo

Google Plus

Tobias Albarracin, fichó el viernes pasado con Temperley. El defensor central de 33 años llega desde el club Quilmes. Inició su juego profesional por el año 2005, defendiendo la casaca de Independiente de La Rioja. Hasta que en 2007 fue fichado por Guaraní Antonio Franco, donde tuvo un largo recorrido quedándose en el equipo misionero hasta el 2009 jugando casi 60 partidos y convirtiendo 5 goles, que no es un mal número para un defensor central.



Su buen desempeño en Guaraní Antonio Franco lo llevó a ser visto por el fútbol de Bolivia, más precisamente por el club Universitario de Sucre, en donde jugó todo el año 2010 y logró marcar un solo gol. Vale destacar que también jugó seis partidos por la Copa Libertadores de América con el club. Luego de su paso por Universitario de Sucre, no salió del país pero si se fue del club. Fue fichado por San José de Oruro, institución en donde iría a jugar durante toda la temporada 2011/2012, disputando 31 partidos y convirtiendo 4 goles.



Pero ese no fue su final en el fútbol boliviano. Luego de completar una buena temporada con San José, su pase fue comprado por el Bolivar de La Paz, club en donde jugó toda la temporada 2012/2013 con un total de 34 partidos jugados y ningún gol convertido.

Terminado su paso extranjero por el fútbol de Bolivia, volvió a vestir la remera de Guaraní Antonio Franco hasta el 2015, con dos temporadas jugadas y 51 partidos jugados. En su vuelta al fútbol argentino, fue dirigido por Gastón Esmerado en Guillermo Brown de Puerto Madryn, club que hizo una campaña espléndida y estuvo a punto de lograr un ascenso histórico. Con el actual DT de Temperley, en Guillermo Brown, jugó 58 partidos. Por último, tuvo un breve paso por Quilmes, jugando este último torneo pasado, donde sumó 19 partidos jugados.

En lo físico y a destacar: Es un defensor con mucho carácter en las dos áreas, tiene liderazgo al defender y se lleva muy bien con el juego aéreo. Mide 1,86 y eso lo hace ser un arma fundamental al atacar con pelotas paradas y una defensa rígida al recibir juego aéreo en contra.