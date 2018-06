Previa España - Marruecos: un cierre esperado

Google Plus

Se acerca el tramo final de la fase de grupos y este lunes dos grupos serán los encargados de definir las ubicaciones para la próxima etapa. En el caso del Grupo B, Irán y Portugal definirán una plaza entre ellos mientras que España se enfrentará ante el ya eliminado Marruecos, quien no ha sumado puntos hasta el momento pese a las actuaciones que tuvo en los últimos dos partidos.

A pesar de no tener derrotas hasta el momento, la Roja no selló su boleto para los octavos de final. Con el empate ante Portugal y la última victoria ante Irán por la mínima diferencia, lo deposita como uno de los líderes con cuatro puntos junto a Cristiano Ronaldo y compañía. Para obtener la clasificación solamente necesitan sumar al menos un punto, aunque si desea ser el puntero del Grupo B deberá mejorar la performance que realice el seleccionado portugués ya que podría definirse por diferencia de goles en caso de que ambos consigan la victoria.

Se han planteado diferentes sistemas en cuanto a los rivales y el tercer oponente propondrá algo diferente a comparación de la selección iraní que apostó a una estrategia más pragmática. Para combatir lo planteado por este rival, Fernando Hierro recuperaría a Koke, una pieza que puede ser vital para el mediocampo.

Sin embargo, no debe descuidarse con otro de sus jugadores como Sergio Busquets. El actual volante de Barcelona está a una sola amonestación de recibir la suspensión en caso de avanzar a la siguiente instancia del Mundial. A pesar de este condicionamiento, el dt de la Roja apostará por el volante del conjunto culé y estará desde el arranque.

Del otro lado se encuentra el seleccionado marroquí, quien ha realizado grandes actuaciones en cuanto al juego y se mostraron superiores ante el rival de turno aunque no funcionó por el lado de los resultados. Además de sumar dos derrotas al hilo, el equipo dirigido por el francés Hervé Renard no anotó goles por el momento.

La eliminación en la segunda fecha dejó con las manos vacías a esta selección aunque intentarán culminar la participación en esta Copa del Mundo con una victoria. El entrenador Renard se había referido anteriormente a este partido ante España, haciendo hincapié en la falta de gol.

"Voy a encarar este último partido como si estuviera en juego la clasificación, mi trabajo es ponerle todas las trabas posibles a España y hacer que los marroquíes se sientan orgullosos. Es fácil decir que este equipo no tiene delantero, pero para que un equipo sea eficaz es un trabajo colectivo, así que no hemos sido eficaces colectivamente, no es momento de apuntar a nadie", comentó el estratega de la selección marroquí.

Probables formaciones

España: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke; Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa. Entrenador: Fernando Hierro

Marruecos: Mohand – Dirar, Benatia, Da Costa, Achraf Hakimi – Ziyech, Amrabat, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa – Boutaib. Seleccionador: Hervé Renard