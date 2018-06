Previa Nigeria - Argentina: la batalla de San Petersburgo

Google Plus

A todo o nada. Esa es la premisa que tiene el conjunto de Sampaoli de cara al compromiso frente a los africanos. El Grupo D, tan parejo como entretenido le da una última oportunidad a Argentina, que tiene que reaccionar si no quiere que su excursión por tierras rusas sea un total fracaso.

Luego de la abultada derrota frente a Croacia, se vivieron días de turbulencia desmedida. Un plantel cabizbajo y repleto de dudas auguraban el peor desenlace para la ilusión mundialista. Sin embargo, un golpe de timón en las últimas horas sirvió para calmar los ánimos en la concentración de Bronnitsy y todo se dispuso para que la única preocupación de los jugadores sea el partido frente a Nigeria, cotejo que definirá la suerte del conjunto argentino en este mundial.

Argentina debe ganar y esperar que Islandia no lo haga frente a Croacia para asegurarse un lugar en los octavos de final. De todas maneras, primero hay un duro escollo por delante. “Las Súper Águilas” ya han dado pruebas cabales de que son un rival duro y con armas para lastimar a cualquier equipo. El planteo de Sampaoli deberá apuntar a mantener el orden defensivo e imponer el ritmo del partido. Para eso, el entrenador dispuso de la vuelta de la línea de cuatro defensores, tratando de recuperar la solidez perdida.

Se apostó por un mediocampo de experiencia; jugadores con trayectoria en la Selección que saben lo que es ponerse la “Albiceleste”. El ingreso de Banega y Di María para acompañar en la mitad de la cancha a Mascherano y Enzo Pérez, habla a las claras, que Sampaoli intentará defenderse desde la posesión. Futbolistas de buen pie y capaz de formar ese circuito de juego que escaseó en los dos primeros partidos. En la delantera, el técnico dispuso el ingreso de Gonzalo Higuaín en lugar de Agüero para acompañar a un Messi que debe volver a ser el de los últimos tiempos si Argentina quiere tener mejor suerte en la competencia.

Jorge Sampaoli: “Mañana Argentina va a arrancar en el Mundial”

El técnico argentino compareció ante los medios y expresó su deseo que el partido de mañana sea el punto de despegue de su equipo en el mundial. “Este partido hay que jugarlo con el corazón. Debemos hacer todo lo posible para estar en la próxima fase”.

Sampaoli admitió un diálogo con los referentes del plantel con el objetivo de planificar el partido que se disputará mañana en San Petersburgo, pero lo tomó como algo cotidiano a su trabajo: “Habitualmente dialogo mucho con los jugadores, intentando atraerlos al proyecto deportivo”.

El ex DT del Sevilla no confirmó el equipo ya que mantiene una duda en la defensa y espera por la evolución de Enzo Pérez con algunas molestias menores, pero por lo que pudimos ver en los entrenamientos previos, el DT ya sabe los 11 que saldrán a la cancha para enfrentar al elenco africano.

Para finalizar, Sampaoli se mostró optimista y aseguró que más allá de todo lo que han pasado, Argentina debe ganar los próximos cinco partidos que le quedan, empezando por el de Nigeria.

Gernot Rohr, entrenador de Nigeria: “Argentina tiene algunas dudas y queremos tomar ventaja de eso”

El entrenador alemán asegura que su equipo está firme de cara al encuentro frente a la “Albiceleste” y aseguró que la disciplina y la concentración serán fundamentales para contrarrestar a una “experimentada” Argentina.

Gernot Rohr confiado para el partido de mañana. Foto: Mundo Deportivo

El DT se deshizo en elogios hacia Lionel Messi: “Adoramos a Leo Messi, todo el mundo lo ama”, pero advirtió que no pueden dar concesiones si quieren seguir adelante en este Mundial: “No vinimos aquí para ver jugar a Messi, no podemos hacerle un regalo, vinimos para ganar”.

Rohr analizó las fortalezas y los puntos débiles de su selección: “Tenemos jugadores muy jóvenes, espero que hayamos aprendido de los errores. No podemos cometer ningún error ante una Selección veterana; lo esencial es estar concentrados. Espero que mis jugadores no cometan ningún error producto de la juventud y la inexperiencia”.

Las “Súper Águilas”, con algunos tocados

El capitán y emblema de Nigeria, John Obi Mikel tiene una pequeña fractura en el tercer metacarpo de la mano izquierda y llega entre algodones al duelo de mañana. “Creemos que puede jugar. Esperamos que el árbitro lo acepte ya que tiene que jugar con una especie de yeso plástico en su brazo”.

Enzo Pérez, en duda

El volante de River Plate será esperado hasta último momento, ya que se retiró con alguna molestia muscular en la última práctica de fútbol. En caso de que el ex Estudiantes no llegue en condiciones al partido de mañana, su lugar en el once inicial será ocupado por Meza o Biglia.

Enzo Pérez, en duda por lesión

Probables formaciones

Nigeria: Francis Uzoho; Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Leon Balogun, Victor Moses, Brian Idowu; John Obi Mikel, Wilfred Ndidi, Oghenekaro Etebo; Ahmed Musa y Kelechi Iheanacho.

Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega, Angel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.