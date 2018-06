Jorge Sampaoli: "Argentina tiene que jugar con el corazón"

A partir de las 15:00 de mañana, Argentina jugará el partido más importante de este grupo ante Nigeria. La Albiceleste necesita de un triunfo y esperar lo que suceda en el partido entre Islandia y Croacia, para sellar la clasificación a octavos de final. Esta tarde, Jorge Sampaoli y Franco Armani hablaron en conferencia de prensa y se refirieron a este encuentro ante el seleccionado africano.

En una semana envuelta de declaraciones, polémicas y audios de Whatsapp, el entrenador de la Albiceleste se mostró enfocado en el partido ante el conjunto nigeriano y resaltó la importancia del partido que se jugará mañana en el Krestovski Stadium: "Argentina tiene que jugar con el corazón y desde mañana vamos a vivir el Mundial de otra manera. Nos quedan cinco finales, mañana empiezan los cinco partidos para ganar el Mundial”.

Siguiendo con el análisis previo del tercer partido mundialista, el casildense confesó: "Contra Nigeria tiene que haber un equipo que salga decidido a buscar la clasificación. Por lo que percibo de ellos, este partido va a ser un punto de partida. Estoy seguro de que van a ver la mejor versión de la Argentina en este Mundial".

Si bien no confirmó el equipo que saltará mañana al campo de juego, dio indicios de que podrían jugar algunos históricos de la Selección. Sobre ello comentó: "No voy a dar el equipo todavía, pero si jugarían los históricos sería porque es un momento delicado y sería lo más lógico que lo afronten jugadores con mayor experiencia en este tipo de cuestiones".

Los audios que se han viralizado durante los últimos días fueron un tema de los cuales habló el ex dt de Sevilla. "El mundo virtual no me genera nada porque no me interesa. Pero mucha gente que conozco sí es parte de ese mundo virtual. Por eso, muchas veces tengo que meterme para hablar de lo que hace falta, que es lo que estamos trabajando. Perder un partido de fútbol te hace ver como un delincuente en el mundo virtual. Si me tengo que involucrar en eso, no podría pensar en el fútbol", exclamó.

Además del estratega, también estuvo presente Franco Armani. El arquero de River Plate que jugó un gran semestre, seguramente será titular ante Nigeria y ante esta posibilidad dijo: "Uno entrena día a día y se esfuerza como los 23 que estamos acá. Si llega esa oportunidad, estaré de la mejor manera, preparado y mentalizado. Cada uno tiene que saber que nos jugamos cosas muy importantes en este partido".

"Me siento un arquero capacitado para defender el arco de Argentina, uno tiene sus capacidades para poder resolver la situación cuando llega el momento de jugar. En el fútbol actual el arquero tiene que saber jugar con los pies, también tiene que saber jugar desde el fondo si el equipo lo necesita. Yo me siento un arquero que tiene un poco de cada cosa y estoy capacitado para jugar con los pies", prosiguió el dueño del arco riverplatense.

Por último, Armani opinó sobre el episodio que protagonizó su colega Wilfredo Caballero en el último partido ante Croacia: "Con Willy comparto habitación y estoy en el día a día con él, es algo que nos puede pasar a cualquiera de los tres arqueros. Una situación normal de partido. En su momento le di palabras de apoyo y aliento porque a mí también me tocó vivir algo así. Es una gran persona, de gran corazón y con una humildad muy grande, hay que apoyarlo".