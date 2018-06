Entrevista. Federico Mazur: "Mi objetivo es poder ayudar al equipo"

Google Plus

El lateral derecho, proveniente de la UAI Urquiza, contó como fue su anterior temporada, sus objetivos en Temperley y de la idea de juego que quiere plasmar Gastón Esmerado.

- ¿Cómo definirías tu paso por la UAI Urquiza?

El paso por la UAI lo veo muy positivo, ya que fue un gran año grupal y también individual. Creo que podríamos haber coronado el año con el ascenso, pero se nos escapó faltando muy poquito. Igualmente feliz por lo que es la institución, que está ordenada y en crecimiento.

- ¿Te contaron algo sobre Temperley o conocías algo de la institución?

Sí, de Temperley conozco y también me contaron. La verdad que estoy muy contento de haber llegado a un club del cual todos me hablaron bien, y que siempre me gustó.

- ¿Cuáles son tus objetivos para la próxima temporada?

Mis objetivos son poder ayudar al grupo desde donde me toque, aportar mi granito de arena para que podamos cumplir los objetivos grupales, que eso es lo más importante, y poder tener continuidad para seguir creciendo como futbolista.

- Han llegado al club ex-compañeros tuyos de la UAI, ¿creés que eso servirá al grupo?

Haber llegado con dos compañeros la verdad que ayuda, porque sabes que son grandes personas y grandes jugadores, que siempre dan lo máximo. Además compartí un año con Pablo y me comentó lo que es Temperley y así se te hace más fácil adaptarte.

-¿Tenés algún referente en tu posición?

La verdad que siempre trato de hacer mi juego, y capaz no tenga un gran referente en mi posición, pero por gustos elijo a Gabriel Mercado.

-¿Te gusta la idea de juego que plantea Gastón Esmerado? ¿Te sentís cómodo?

La verdad que sí, me gusta la idea de juego y lo venía siguiendo desde Brown de Madryn y también su paso en Temperley. Tiene una idea clara de lo que va a hacer, de como tenemos que jugar y la verdad que me gusta, aunque no tuvimos la posibilidad de hacer mucho fútbol porque estamos en plena preparación, pero creo que vamos por el buen camino.