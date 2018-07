Deschamps: ''Habrá que ser pacientes''

Francia ya está casi lista para encarar el encuentro de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, donde se enfrentará a Uruguay este viernes a partir de las 11 de la mañana (hora argentina) en el Estadio Nizhny Nóvgorod de la ciudad homónima y con el arbitraje del argentino Néstor Pitana.

En la clásica conferencia de prensa en el día anterior al cotejo que se desarrolla en el estadio donde se desarrollarán las acciones, el que tomó la palabra fue el técnico francés, Didier Deschamps, que se refirió al estilo de juego que tiene el conjunto charrúa: "El perfil de Uruguay es diferente a Argentina. Habrá que ser pacientes, son organizados, y son fantásticos en transiciones verticales".

''Preparo un equipo con o sin Cavani''

También se refirió a la ausencia del delantero Edinson Cavani en el equipo uruguayo: "Preparo un equipo con o sin Cavani. Hasta mañana no voy a saber si está. Si no, habrá otros excepcionales jugadores para jugar: Cebolla o Stuani, con perfil diferente. Pero Cavani es Cavani, pero si no está Uruguay no va a cambiar al equipo. Edinson está por encima de muchos atacantes en el mundo".

Deschamps tuvo palabras de admiración sobre el entrenador uruguayo, Washington el Maestro Tabárez: ''Le tengo un respeto profundo, su labor es extraordinaria. Uruguay solo tiene 3,5 millones de habitantes y una selección increíble. Reitero mi gran respeto por todo lo que ha hecho".

Sobre Mbappé: ''Puede seguir progresando si sabe gestionar estos momentos''

Además habló sobre la situación del joven Kylian Mbappé, de gran partido frente a Argentina: "Los jóvenes quizá tienen más dificultad para saber que, tras triunfar, luego hay que seguir trabajando. Pero él lo ha hecho muy bien. Lo que hizo en el último partido le ha ensalzado mucho, pero ya hizo grandes cosas con 19 años anteriormente. Puede seguir progresando si sabe gestionar estos momentos. Hay que evitar relajarse si todo te va bien. No hay que pensar que ya no hay que concentrarse o trabajar".

Para cerrar, tuvo palabras sobre el enfrentamiento que tendrán el delantero francés Antoine Griezmann y los defensores uruguayos, Diego Godín y José María Gímenez, todos jugadores del Atlético Madrid: "Griezmann también les conoce muy bien. Sabe dónde están sus puntos débiles y donde no están cómodos. Han pasado mucho tiempo juntos, van a ser adversarios y tendrán mucho respeto. Después de los 90 minutos, después de ser adversarios, volverán a ser amigos".