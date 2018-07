Franco Troyansky: "Desde afuera se veía bien a Unión"

El delantero Franco Troyansky, uno de los nuevos refuerzos que trajo Unión, arribó en el arranque de la semana a Santa Fe, para hacerse la revisión médica y poner la firma. La figura de Olimpo, vestirá la camiseta del Tatengue por tres años. Al ser presentado, dejó algunas declaraciones.

El delantero ex Olimpo, explicó cómo fue su contacto con la dirigencia: “Unión fue el primero que me llamó, eso me entusiasmó y por eso estoy muy contento”. Además agregó: “Me toma en un momento muy importante, llegó a un club grande y deseo aprovechar la oportunidad que se me presente”.

Con respecto a su pase, dijo: “Lo que me convenció fue que Unión mostró mucho interés desde el primer día. Fue así como lo primero que le dije a mi representante es que haga todo lo posible para que se dé”.

Troyansky, reconoció que otros clubes lo habían llamado, pero él ya había dado su palabra: “Apenas me llamaron de Unión dije que quería venir, los demás clubes llamaron después pero yo ya había dado mi palabra. Ahora quiero sumar para el grupo, aportar mi granito de arena y si vienen cosas lindas, bienvenidas”.

El puesto preferido en la cancha es de mediapunta pero en Olimpo ha jugado de volante por izquierda y de centro delantero: “Yo lo que quiero es sumar minutos y dar lo mejor donde me necesite el técnico”.

El nuevo refuerzo Tatengue, afirmó: “Desde afuera se lo veía bien a Unión, pero desde adentro veo que es mucho mejor. No siento presión por este desafío, lo tomó con mucho entusiasmo. Es un lindo paso en mi carrera”.