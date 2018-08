Google Plus

Hace minutos, el Santos de Brasil se comunicó con el represente de Marco Ruben para comunicarle que finalmente el Peixe no contará con los servicios del goleador Canalla. Los dirigentes auriazules siguieron sin tener novedades del club brasileño, que ante la negativa de su entrenador, Cuca (que no estaba de acuerdo con una posible llegada del ex jugador del Villareal de España; lo había manifestado el pasado viernes en conferencia de prensa).

El atacante que llegó el pasado jueves a los 76 goles con la camiseta Canalla, se le vence su contrato con la identidad de Arroyito en el mes de diciembre de este año. Es muy posible que el delantero firme su nuevo vínculo luego de las Elecciones que habrá en Rosario Central en el mes de septiembre.

Además, en ningún momento Ruben tuvo serias intenciones de dejar la entidad que ama, pero ante las dudas que generaron sus declaraciones previas al fin de la pasada temporada previo al partido de vuelta por Copa Sudamericana contra el São Paulo, por primera vez desde su regreso a fines de 2014 con Eduardo Germán Coudet como director técnico. A principios del año 2016, el goleador había manifestado que si no se quedaba en Central dejaba el fútbol, pase a los intereses que tenia de clubes de Europa y de Norte América.

El domingo comienza la Superliga para el Canalla

Este domingo, Rosario Central recibirá a Banfield por la primera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, es muy posible que Edgardo Bauza repita los mismos once que golearon el jueves pasado a Juventud Antoniana de Salta por la Copa Argentina en la ciudad de Santa Fe. Esos once serían: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matíás Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri.