Gallardo: "Los jugadores corrieron como leones"

River empató 0-0 con Racing en un partido duro por la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Ahora, con la llave abierta y en el Monumental, Gallardo y compañía intentarán buscar el triunfo que les de una llave a los Cuartos de Final. El técnico habló en conferencia y esto fue lo más destacado.

"Desde el primer minuto estaba esa sensación que en el 11 vs. 11, teníamos el partido controlado y con posibilidades de llegadas claras. Nos faltó mejor decisión en algunos momentos", comenzó diciendo. Luego agregó sobre el análisis del partido: "La expulsión de Ponzio nos limita y nos cambia el partido. Después de eso lo jugamos con templanza para que no nos conviertan. Hicimos un gran trabajo defensivo".

"Habrá que suplantar a un jugador que es realmente muy importante para nosotros. Pero son situaciones y hoy le tocó irse expulsado. Tenemos jugadores que pueden suplantarlo de la mejor manera", aclaró sobre la doble amonestación al capitán del equipo.

Con respecto al partido de vuelta, Gallardo tiró: "Viendo todo lo que sucedió hoy, partido visitante, resultado 0-0 con una expulsión y un hombre menos por 50 minutos, llegamos mejor perfilados. Ahora tenemos que ir a casa a jugar con nuestra gente, habrá más de 60 mil personas alentando todo el partido y saldremos con la ilusión de ganarlo".

En cuanto al impetu de sus jugadores para no caer derrotados en el partido de ida, dijo: "Tuvimos que redoblar todos los esfuerzos para ocupar lugares en defensa y para que no nos conviertan. No recibimos goles ni llegadas claras. Nos defendimos bien y eso es clave en estos partidos, mucho más con un hombre menos y con lo importante que es Ponzio en el equipo". Y luego sumó: "Corrieron como leones, desde el aspecto del esfuerzo me voy conforme".

"Con el hombre de menos tuvimos que sacar esa templanza y personalidad que tiene el equipo. No es que lo sufrimos, nos plantamos bien y cerramos el arco. Ahora nos vamos a casa", subrayó nuevamente Gallardo. A la hora de definir a Exequiel Palacios el día de hoy, dijo: "Palacios fue uno de los mejores de la cancha. Tuvo mucho criterio para manejar la pelota y no paró de correr en todo el partido".

"La intención del primer tiempo era la de presionar por el centro y atacar por fuera", explica de táctica el DT y luego agrega: "Con la explosión del Pity pudimos atacarlos por dentro, pero no estuvimos finos en algunos movimientos, no le dimos la mejor decisión a las jugadas".

Para finalizar la conferencia dijo: "El próximo partido lo vamos a planificar, tenemos algunas semanas. En una serie así, se juegan 6 puntos pero con 4 pasaremos. Hoy conseguimos uno de visitante y ese punto es bueno. Ahora tendremos la chance de jugar en casa y con nuestra gente. Si ganamos, pasaremos a Cuartos".