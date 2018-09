Semana de lesionados y complicaciones para Gallardo

Tras los primeros dos partidos oficiales en el semestre (empate ante Racing por Libertadores y con Huracán por Superliga), River en la semana ha tenido casi todos los días un nuevo jugador que se sumaba a la “enfermería” y a la vez se trataba de jugadores de relevancia ya sea por la falta de recambio en dicha zona o por su nivel en los últimos partidos.

El primer lesionado fue Gonzalo Montiel: El central, que Marcelo Gallardo ha utilizado en algunas ocasiones de lateral por la derecha como ante La Academia, sufrió una distensión en el aductor izquierdo cuya recuperación le demandara alrededor de dos semanas. De esta manera el joven de 21 años queda descartado para el partido ante Belgrano este sábado en el Monumental y es duda para el siguiente compromiso que será ante Argentinos también de local.

El segundo caso fue el de Camilo Mayada, quien fuese titular en el último partido ante el Globo, el martes por la mañana se retiró del entrenamiento en el River Camp debido a una molestia física. Posteriormente tras realizar los estudios correspondientes se determinó que tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo tendrá parado entre 3 y 4 semanas, perdiéndose como consecuencia la revancha ante Racing por los octavos de la Copa Libertadores, el 29 de agosto. Esa misma mañana, para colmo, también abandonó el entrenamiento Franco Armani aunque sólo por un resfrío que no le impediría jugar este sábado.

La lesión se produjo al día siguiente que se confirmaba la noticia sobre Jorge Moreira, el lateral derecho que estuvo diez meses sin jugar oficialmente, no emigrará al San Pablo debido a que no hubo un acuerdo económico por el paraguayo. De todas formas, es un alivio para el DT ya que con Montiel entre algodones, el ex jugador de Libertad, era una alternativa natural de esa posición.

Sin embargo, las malas siguieron en River y con un jugador importante por sus goles con La Banda: Ignacio Scocco. El delantero padece una lesión muscular en el aductor derecho y deberá realizar estudios para conocer la gravedad del asunto, aunque en un primer momento ya está descartado para enfrentar al Pirata cordobés. En diálogo con Superclásico manifestó su malestar por el inoportuno momento en que se lesiona teniendo los próximos compromisos pero aun así afirma que “Tengo que pensar en recuperarme rápido, espero estar a disposición del DT lo antes posible”.

Con estas lesiones, es inevitable el regreso de Jorge Moreira al equipo titular (su último partido fue ante Atlético Tucumán el 15 de octubre de 2017 en el empate 2-2) y entre el colombiano Rafael Santos Borré y el uruguayo Rodrigo Mora se disputarán quien reemplazará a Nacho de cara a la segunda fecha del campeonato local.