Lucas Bernardi: ''Para nosotros es importante sumar puntos''

El Pirata de barrio Alberdi se llevó un punto de su visita al Monumental. A pesar de no ser un resultado positivo en cuanto a la tabla de promedios, tanto jugadores como director técnico se fueron satisfechos debido al tamaño jerárquico de un rival como lo es River Plate.

La ''perlita'' del partido fue obra del propio Lucas Bernardi, quien fue expulsado antes del pitazo inicial por ingresar tarde al banco de suplentes. Sobre esto, el técnico celeste afirmó que la sanción ''está perfecta'' y que ''no volverá a ocurrir''.

El desarrollo del partido

''Hay cosas que están bastantes claras, las diferencias están. Hubo un poco de todo: hubo una buena actitud y hubo formas en que ellos nos superaron y estuvo César, y hubo momentos en que nos tocó esa cuota de suerte'', resumió el entrenador en la zona mixta, descomponiendo el partido en la manera que sus ojos lo vieron.

Bernardi en referencia al resultado: ''Nos vamos contentos''

Sobre la defensa, aseguró que ''el planteo era jugar con línea de cinco por el desdoble de ellos, por el pase entre líneas, hay un montón de cosas'', haciendo alusión a la innegable diferencia entre los dos planteles.

Con respecto a la sanción recibida por entrar después de lo pautado reglamentariamente, Bernardi explicó: ''Es un error que no podemos cometer. Es responsabilidad mía. No me puede volver a pasar y no me debería haber pasado nunca''.

''Dentro del contexto, sabiendo la jerarquía de cada futbolista y conociendo nuestros inconvenientes para nosotros es importante sumar puntos. En líneas generales la estrategia salió bien. Nos vamos contentos'', evaluó el técnico del Pirata.

En alusión a las características entre Maximiliano Lugo y Gastón Gil Romero, Lucas Bernardi comentó: ''Para este partido, Gastón estaba bien. Teníamos la opción de Denis (Rodríguez) en ese lugar, pero por la fineza de los pases de River era necesario tener gente que pueda cortar''.

La importancia de César Rigamonti

''Él estaba con una situación de hace un tiempo en el club, tuvo buenas actuaciones fuera del club, y dentro no le había tocado mostrar su nivel. Este era el momento para que pueda demostrarlo'', expresó Bernardi sobre la figura del encuentro.