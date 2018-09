El “10”, el más grande de todos (para muchos), la mano de Dios, etc; ha firmado un contrato para ser el nuevo director técnico del equipo mexicano Dorados de Sinaloa. El equipo dorado y blanco milita en la segunda división de México, llamada AscensoMX. Un punto a tomar en cuenta es que el equipo no podrá ascender al máximo circuito ya que la asamblea de dueños (que se realiza cada 6 meses) impuso una norma en la cual se detendría el descenso en la LIGABancomerMX durante un año, con cláusulas dentro de ese acuerdo.

Diego Armando Maradona estará acompañado de un auxiliar técnico que será Mario García, con amplia experiencia en el ascenso mexicano y con responsabilidades compartidas con Diego. El argentino llegará el próximo domingo para ser presentado de manera oficial.

Pero, ¿quiénes son los Dorados de Sinaloa? El equipo tiene fama de haber contratado al español Jose Manuel Lillo (como entrenador) y a Pep Guardiola (en sus últimos años de carrera como futbolista). Desde mayo de 2013, el Grupo Caliente con Jorge Albert Hank como presidente, compró la franquicia que gozó del paso histórico y goleador de Sebastián ‘Loco’ Abreu en 2005 y de Pep en 2006; mismo año que por cuestiones matemáticas, ‘El Gran Pez’ perdió la categoría.

Guardiola jugando para el gran pez I Foto: @Dorados

Hasta 2012, año en que los de Sinaloa ganaron la Copa MX con Cuauhtémoc Blanco en sus filas, el cuadro de Culiacán no ha tenido resultados tan positivos desde entonces. Grupo Caliente (grupo dueño del club) quiere repetir lo logrado por Xolos de Tijuana que logró el campeonato en ascenso y después en el máximo circuito.

El equipo está posicionado en el lugar 13º de 15 equipos con tres derrotas y tres empates en lo que va del torneo, es por eso la renuncia de Francisco Ramírez; el cual denuncia que lo forzaron a tomar esa decisión ya que el pacto con Maradona estaba hecho. "Me pidió el cargo la directiva, que lo dejara, que tenía otros planes y no entramos en detalles… Me pidió que estuviera fuera y yo lo considero así (oficial); la directiva tiene que hacer un gran esfuerzo económico, porque no debe ser barato (contratar a Diego). Al fútbol nacional enriquece el espectáculo”, aseguró en entrevista con ESPN.