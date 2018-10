Gary Neville a Pogba: “No seas alguien que se ve como un mercenario”

Un doblete del delantero belga Romelu Lukaku proporcionó la victoria del Manchester United por 2-0 ante el Burnley y alivió la situación del técnico portugués Jose Mourinho, que venía siendo discutido tras dos derrotas seguidas en la Premier League.

La imagen ofrecida por los Reds en las caídas ante el Brighton y el Tottenham había generado un clima hostil alrededor del técnico, quien se cruzó con la prensa en la semana.

Por ello todos los problemas que surgen en el equipo se acrecientan y el francés Pogba, quien llegó hace dos temporadas al United por 100 millones de euros, ha generado una novela de más de cien capítulos en este sufrido comienzo de temporada del Manchester.

Pogba mientras mete presión, actúa con tranquilidad. Imagen: Zimbio

Pogba que ha estado relacionado con clubes como el Barcelona en el pasado mercado de pases, auspiciado el posible fichaje por los supuestos problemas entre el centrocampista galo y el entrenador José Mourinho, debió quedarse en el club y el campeón del mundo mete presión para que se genere esa venta.

Mou busca sacar al equipo adelante. Imagen: Zimbio

Por ello Gary Neville, ex estrella del Manchester y la selección Inglesa, reaccionó manifestando: "Como aficionado, sinceramente, creo que nadie es más grande que el club, y no estoy interesado en gente que está pensando en otras cosas. Si aún estuviera en el vestuario, mi consejo personal sería: Paul, es obvio que quieres jugar en otro sitio, pero sé profesional. No seas alguien al que se ve como un mercenario. No necesitas eso”. Neville, que pasó 19 años en el United, también negó que los Red Devils fueran a prohibir a Pogba salir, sino que lo que está haciendo el club es proteger a su "valor", porque en privado estarán realizando algún acuerdo para recuperar el dinero invertido en el francés.

Actualidad del Manchester

El conjunto sorpresa en este arranque de la Premier League, el Watford, buscará mantener su rendimiento perfecto en lo que va de la temporada para extender su mejor comienzo histórico cuando reciba a un inconsistente elenco de Manchester United en Vicarage Road.

Roberto Pereyra, la estrella del Watford. Imagen: Zimbio

El Liverpool y el Chelsea son los únicos otros dos equipos que han ganado sus primeros cuatro partidos en la Premier esta temporada, lo que pone al Watford en gran compañía al mismo tiempo que hace historia: es la primera vez que más de dos equipos han ganado sus primeros cuatro partidos. El Watford llegó a dicho total tras vencer por 2-1 a los Spurs, un equipo con el que el United perdió por 3-0, en su último encuentro.

En casa, el Watford ha perdido sólo dos de sus últimos 12 partidos de liga (G7, E3, P2) y se medirá ante un United que suma sólo cuatro puntos en sus últimos cuatro partidos fuera de Old Trafford (G1, E1, P2). Sin duda que los locales verán con buenos ojos la posibilidad de obtener un buen resultado en su territorio.