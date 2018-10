Jugadores que vistieron las camisetas del Canalla y del Halcón

A raíz del partido que jugarán este lunes a las 21:00 horas (hora argentina), Rosario Central y Defensa y Justicia en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha cinco de la Superliga Argentina de Fútbol, a continuación te comentamos algunos futbolistas que vistieron las camisetas de Rosario Central y Defensa y Justicia.

Elías Gómez debutó con la camiseta de Rosario Central en el año 2013, en el empate 1-1 entre el Canalla y Olimpo de Bahía Blanca; Miguel Ángel Russo hizo debutar al jugador proveniente de Granadero Baigorria. Jugó 19 partidos con la camiseta auriazul y no convirtió goles. El Nene llegó a Defensa y Justicia en la temporada 2016/2017. En el Halcón de Varela disputó 12 partidos y tampoco convirtió goles.

Washington Camacho llegó a Rosario Central de la mano de Eduardo Coudet en el mercado de pases invernal del año 2016. En el Campeonato Argentino 2016/2017 fue el goleador del Canalla, anotó ocho tantos en 28 partidos. El Macho estuvo en el Halcón de Varela en la temporada 2013/2014, ahí disputó 61 partidos y convirtió nueve goles.

Marcelo Larrondo arribó al Canalla luego de un breve paso por el Tigre. El Flaco disputó 21 partidos con la camiseta de Rosario Central y convirtió once goles. A Defensa y Justicia llegó esta temporada, en el Halcón de Varela jugó tres partidos y no convirtió goles.

Pablo Becker debutó con la camiseta de Rosario Central en el año 2010, cuando el Canalla recibía Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la temporada 2010/2011. Disputó 53 partidos con la camiseta auriazul y convirtió tres goles. Hoy en día se encuentra en Antofagasta de Argentina. En Defensa y Justicia disputó cuatro partidos, pero recordemos que sufrió la rotura de ligamentos cruzados estando en el Halcón.

Fabián Bordagaray estuvo presente en Rosario Central en la temporada 2016/2017. En el Canalla disputó 18 partidos y convirtió tres goles. En el Halcón de Varela tuvo tres etapas (2006-2009, 2017-2018 y 2018-2019). Borda tiene 22 goles con Defensa y Justicia en 66 partidos.

Rafael Delgado debutó con la camiseta de Rosario Central en el año 2011 de la mano de Omar Palma en la victoria Canalla por 3-0 frente a Ferro. El futbolista nacido en Reconquista (provincia de Santa Fe) disputó 103 partidos y convirtió cuatro goles en el Canalla. Delgado estuvo en Defensa y Justicia desde la temporada 2015-2017.

Dylan Gissi llegó a Rosario Central en el mercado invernal de la temporada 2016/2017 y disputó once partidos y no convirtió goles. Mientras que el suizo estuvo en Defensa y Justicia en la temporada 2017-2018, donde jugó dieciocho partidos y no convirtió goles.

Carlos Casteglione llegó a Rosario Central de la mano de Miguel Ángel Russo en el año 2012, el futbolista con pasado en el Panionios de Grecia disputó 17 partidos con la camiseta Canalla. En Defensa y Justicia estuvo en el año 2014.