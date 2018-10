Diego Arismendi: "Desde que llegas al club se mira la fecha del clásico”

El pasado miércoles Rosario Central venció por 5-4 en los penales a Almagro y accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina, en dicha instancia se enfrentará contra Newell's Old Boys, con fecha, sede y horario a confirmar. Ahora los dirigidos por Edgardo “Patón” Bauza jugarán este domingo contra Unión de Santa Fe por la fecha ocho de la Superliga Argentina de Fútbol, dicho encuentro comenzara a las 15:00. Para el encuentro contra el Tatengue, el Patón tiene en mente este equipo: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Carruzo, Alfonso Parot, Elías Gómez; Andrés Lioi, Diego Arismendi, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Germán Herrera.

Luego del entrenamiento matutino que tuvo el primer equipo de Rosario Central en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario), habló en conferencia de prensa Diego Arismendi. "Para ser el primer partido desde el arranque me sentí bien, con el paso de los minutos me fui cansando y por eso fue el cambio, pero me vengo adaptando bien y estoy agarrando ritmo de acuerdo a los tiempos estipulados. En el doble 5 la cancha se hace más ancha entonces intentamos entre los dos del medio cubrir los espacios y fundamentalmente quedarme un poco más atrás, pero no es una función fija", indicó.

Al finalizar la rueda de prensa, el volante con pasado en Nacional de Montevideo manifestó sus sensaciones con el clásico rosarino que se viene en las próximas semanas: “Desde que llegas al club se mira la fecha del clásico y por suerte hay uno antes. Lógicamente va a ser una fiesta y sabemos que es el partido que los hinchas y los jugadores quieren ganar si o si, entonces vamos a intentar que se nos dé como sea".