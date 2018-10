Néstor Ortigoza: “El domingo nos fuimos enojados con nosotros mismos”

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) pensando en el partido contra Boca Juniors por la fecha nueve de la Superliga Argentina de Fútbol, dicho encuentro se jugará el sábado 20 de octubre a las 17:45 en el estadio Alberto José Armando de la ciudad de Buenos Aires.

Edgardo Bauza para este partido ya va a poder contar con Leonardo Gil, Washington Camacho y Óscar Cabezas quienes ya están recuperados de sus respectivas lesiones. Fernando Zampedri sigue realizando trabajos en su tobillo junto al kinesiólogo. Y Andrés Lioi tuvo una fuerte herida cortante en la rodilla tras chocar con Jeremías Ledesma y por tal motivo recibió cinco puntos de sutura en la rodilla izquierda. Se estima que llegaría sin problemas al partido contra el Xeneize.

Luego del entrenamiento matutino del día en Arroyo Seco, Néstor Ortigoza habló con la prensa y comentó: "El otro día perdíamos 4-0 y la gente no paraba de cantar y de alentar. En lo personal, el domingo, me dio vergüenza propia porque la gente estaba cantando y nosotros no podíamos responder a semejante locura de la gente. El domingo nos fuimos enojados con nosotros mismos, pensando que no podemos repetir la misma actuación que tuvimos contra Unión".

El ex jugador de San Lorenzo de Almagro manifestó en rueda de prensa de que el “Clásico Rosarino” se juega con gente: "La gente lo hace especial. Sin público no va a estar bueno, pero si toca jugarlo de esa manera también hay que ganarlo".

Al final de la conferencia de prensa, “El Gordo” comento cómo será el partido contra Boca Juniors, el próximo sábado 20 de octubre a las 17:45: "Tenemos que hacer un partido inteligente, ellos en cancha de Boca, los primeros minutos van a ir a atacar, tienen gente rápida. Tenemos que tener volver a ser un equipo sólido. Tenemos que volver a ganar y todo se va a acomodar de vuelta".