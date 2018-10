El Sabalero quiere quebrar el invicto del Millonario

Colón vuelve a jugar en condición de local luego del parate por la fecha FIFA. En ésta ocasión recibirá al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que lleva a la provincia de Santa Fe un combinado alternativo ya que prioriza el partido que tendrá a mediados de semana por Copa Libertadores.

El estratega Sabalero, Eduardo Domínguez, sólo mantiene una duda respecto al once que pararía frente al Millonario. Esto se debe a que Clemente Rodríguez tuvo una molestia que no le permitió terminar la práctica realizada el día de ayer. De todas maneras, será sometido a prueba para ver si puede estar en el cotejo de ésta noche. En caso de no llegar, su lugar lo ocuparía Emmanuel Olivera.

En cuanto al equipo visitante, Gallardo mete varios cambios para resguardar a varios titulares que estarán disputando las semi-finales de la Copa Libertadores el día martes frente al actual campeón, Gremio de Brasil.

El último registro de los encuentros disputados entre ambos, también se dio en el Brigadier y fue un empate en 0 allá por junio del 2017. En ésta oportunidad, como en aquella última, los hinchas millonarios podrán asistir al estadio ya que se habilitaron 4.000 entradas para la parcialidad visitante.

PROBABLES FORMACIONES:

COLON: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Franco Zuculini, Matías Fritzler; Tomás Chancalay, Leonardo Heredia, Marcelo Estigarribia; Javier Correa.

RIVER: Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora, Lucas Pratto.

ARBITRO: Pablo Echavarría.

ESTADIO: Brigadier Estanislao López

HORA: 21:15 Hs. TV: TNT Sports