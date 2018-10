Edgardo Bauza: "Tenemos todavía algunos jugadores con problemas”

Debido a las condiciones climáticas que hay en estos momentos en la ciudad de Rosario, el primer equipo de Rosario Central no pudo trabajar de forma normal en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario). Hay algunas dudas en el equipo que dirige tácticamente Edgardo Bauza.

Matías Caruzzo terminó el entrenamiento de esta mañana con una contractura pero “el Patón” piensa que el ex zaguero central de San Lorenzo pueda ir de la partida este jueves contra Newell's, otra duda que tiene Bauza es definir quién será el otro marcador central, las posibilidades son Óscar Cabezas o Marcelo Ortiz. Si el DT utiliza el esquema 4-2-3-1 pondrá a Maxi Lovera, y si no utiliza este esquema, utilizará un 4-4-2 en donde seguiría Germán Herrera en el equipo titular.

El probable equipo Canalla para jugar este jueves contra Newell's Old Boys seria con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matias Caruzzo, Óscar Cabezas o Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Federico Carrizo; Germán Herrera o Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri.

Antes de que Rosario Central quede concentrado para el partido de este jueves a las 15:30 en cancha de Arsenal de Sarandí contra Newell's, habló en conferencia de prensa Edgardo Patón Bauza: "Tenemos todavía algunos jugadores con problemas, así que vamos a darles 24 horas más. Recién mañana vamos a poder trabajar con todos y definir quien está para jugar. Lovera, Cabezas y Zampedri han trabajado hoy, con problemas, pero han trabajado, entonces vamos a ver cómo evolucionan y mañana lo vamos a definir. Caruzzo está con una contractura, lo vamos a probar mañana. Hoy trabajamos con Lovera y con los dos delanteros, mañana lo voy a definir".

El ex técnico de San Lorenzo de Almagro manifestó en rueda de prensa como va ser el partido contra los dirigidos por Omar de Felippe: "Va a ser un partido muy intenso. Hay que disputarlo y jugarlo como se tiene que jugar. Acá no hay razonamientos ni nada, hay que planificar y jugar el partido que la gente espera. La pelota parada siempre fue importante en todos los partidos, cada equipo tiene sus armas y las utilizará. Eso no quita ni le agrega nada, es un arma más que tiene cada equipo”.

Así amaneció el predio de Arroyo Seco

Hoy por la mañana el predio en donde entrena Rosario Central diariamente amaneció con estos carteles de apoyo hacia los futbolistas dirigíos por Edgardo Bauza.