Tobias Reinhart: "El objetivo es volver a ascender y llevar a Temperley a lo más alto."

Tobias "Toto" Reinhart, jugó los noventa minutos del partido en la victoria de Temperley frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero fue clave durante el partido, se mostró muy seguro a la hora de decidir sus jugadas y se entendió a la perfección con sus compañeros.

Luego de jugar un muy buen partido, el juvenil salió a hacer declaraciones sobre el encuentro disputado. La gente lo solicitó en todos los partidos, porque cuando le tocaba entrar desde el banco, el Toto cumplía, y la gente le agradecía.

El momento llegó, y en el partido del viernes, fue titular. En plena entrevista, se refirió a su momento en el club: "Desde que estoy en el club, hace nueve años, que vengo esperando esta oportunidad. Gracias a dios tuve el merecido triunfo por lo que vengo dando en todos los entrenamientos desde que empecé".

Cuando le consultaron, puntualmente, sobre su rol en el partido ante Independiente Rivadavia, dijo: "El Polaco Aldirico me pidió que no me retrase tanto, que juegue más en el ataque, que es una virtud que tengo. Después me dijo que le de una mano al equipo, porque esto lo hacemos entre todos, ganamos o perdemos entre todos".

Sobre las declaraciones del rendimiento del equipo, agregó: "Siempre tratamos de tener la pelota, tenemos muy buen pie en todo el plantel y creo que de a poco eso va a ser un fuerte para poder aprovecharlo en el campeonato".

Cuando le preguntaron sobre los objetivos que tenía de acá al cierre del torneo, el delantero respondió: "El objetivo de todos es volver a ascender y llevar a Temperley a lo más alto".